Роскомнадзор обвинил «Южный Парк» в нарушении законодательства РФ

Москва, 10 марта. Роскомнадзор вызвал на профилактическую беседу представителей телеканала Paramount Comedy по причине нарушения мультсериалом «Южный Парк» российского законодательства.

В эфире Paramount Comedy были показаны сцены, «способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами». После этого ведомство пригласило представителей телеканала на беседу.

«В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом (ст. 134 УК РФ)», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Представителям Paramount Comedy рекомендовали «более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями российского законодательства и «морально-этических норм российского общества».

Недавно сообщалось, что телеканал Comedy Central снимет новый полнометражный анимационный фильм о Бивисе и Баттхеде. Примечательно, что о возвращении на экраны заявили сами культовые персонажи во время презентации для инвесторов, посвященной запуску платформы Paramount+.