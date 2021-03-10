«Легендарна в шизофазии»: RT DE ответил на обвинения Bild в «шпионаже»

Берлин, 10 марта. Немецкий таблоид Bild обвинил RT DE в «шпионаже». Руководитель издания Динара Токтосунова прокомментировала обвинения и сообщила, что готовится иск против газеты.

Токтосунова решила перевести читателям названием материала Bild. По ее словам, текст вовсе не о том, как RT DE «отправил немецкого расследователя следить» за блогером Алексеем Навальным «по поручению российских спецслужб».

«На русский она переводится так: «Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК (признан иноагентом в РФ) в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу», — рассказала Токтосунова.

Она добавила, что газета стала «легендарной в своей шизофазии. Так как обвинять RT в слежке — это то же самое, что и публиковать снимки всех передвижений Навального.

«Новости из жанра «Кто здесь в погонах?». Да если российским спецслужбам нужна была какая-то дополнительная информация, они бы просто купили подписку на BILDplus», — сказала руководитель RT DE.

Недавно с Токтосуновой произошла еще одна спорная ситуация. Руководителя RT DE позвали в столичный отдел полиции в качестве свидетеля по делу об убийстве. Инициатором привлечения журналистки к делу стала Украина.