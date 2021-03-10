«Порту» сенсационно выбил «Ювентус» из плей-офф Лиги Чемпионов

Турин, 10 марта. Ответный матч 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА между «Ювентусом» и «Порту» завершился со счетом 3:2 по итогам дополнительного времени.

Встреча состоялась на домашней арене итальянского клуба «Альянц — Ювентус». Несмотря на победу, команда Криштиану Роналду не смогла пройти дальше. На пути «Ювентуса» встал «Порту», который по итогам двухматчевого противостояния вышел победителем из этой пары.

Первый матч между этими командами закончился победой португальского клуба со счетом 2:1. За счет забитых мячей на выезде «Порту» вышел в четвертьфинал.

В другом поединке 1/8 Лиги Чемпионов между собой сошлись немецкая «Боруссия» и испанская «Севилья». Встреча закончилась вничью со счетом 2:2 и позволила команде из Дортмунда пройти в 1/4, передает RT.

Ранее стало известно, что главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новый рекорд. Он стал первым в истории футболистом, который отличился не менее 20 раз в ведущих европейских чемпионатах.