«Аэрофлот» повысил на 10% топливный сбор на рейсы внутри России

Москва, 10 марта. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 10 марта увеличивает топливный сбор на рейсы внутри страны. Полетов за границу это правило не коснется.

Стоимость топливного сбора в цене одного билета класса «Эконом» вырастет с 1500 до 1650 рублей. Однако для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ размер топливного сбора составит 4350 рублей вместо 4200 рублей. На рейсы между Москвой и регионами Дальнего Востока повышение топливного сбора не распространяется.

Размер сбора на полеты классом «Бизнес» и «Комфорт» по России составит 200% и 150% от сбора за полетный сегмент класса «Эконом» соответственно. На авиарейсы между столицей и Дальним Востоком стоимость сбора в классе «Бизнес» вырастет с 8400 до 8700 рублей, «Комфорт» — с 6300 до 6525 рублей.

В «Аэрофлоте» ранее опровергли информацию о введении платной регистрации в российских аэропортах. Соответствующее заявление сделал представитель компании Михаил Демин.