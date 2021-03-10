Число «пьяных» ДТП в Сургутском районе снизилось в 2021 году

Сургут, 10 марта. Жители Сургутского района стали реже садиться за руль в нетрезвом виде. С начала года в регионе зафиксировано лишь три аварии с участием пьяных водителей.

Показатели 2021 года значительно улучшились по сравнению с прошлым годом. Во многом это заслуга инспекторов ГИБДД, которые проводили регулярные проверки.

С января по март в Сургутском районе зафиксировано три аварии с пьяными водителями и причинением материального ущерба. В прошлом году за аналогичный период было выявлено шесть таких ДТП, уточнил замглавы ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Тимур Мухамеджанов.

В минувшие выходные инспекторы остановили в регионе 24 нетрезвых водителя. Им грозит лишение водительских прав или штраф в размере 30 тысяч рублей, пишет INFOX.

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