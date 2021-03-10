Разин назвал Манижу «позорищем» и пожелал ей провала на Евровидении

Москва, 10 марта. Музыкальный продюсер некогда популярного «Ласкового мая» Андрей Разин считаем «позорищем» певицу Манижу, выбранную в качестве представителя РФ на Евровидении-2021. Музыкант настолько возмущен выбором зрителей, что пожелал исполнительнице занять последнее место на конкурсе.

Первый канал 8 марта объявил победителя национального отбора на Евровидение. В Роттердам от России поедет Манижа с песней Russian Woman. Впервые за последние 12 лет на конкурсе прозвучит композиция на русском языке.

Однако выбор оценили далеко не все россияне. В соцсетях пользователи критикуют певицу за исполнение песни, а также возмущаются тем фактом, что впервые о ней слышат. Нелестно отозвался о Маниже и Разин. На своей странице в Instagram он заявил, что «более ужасного выбора у нас никогда еще не было».

«Я считаю, что это позор для Первого канала и для всей России. Я единственный человек, который желает, чтобы Россия заняла последнее место на Евровидении, и чтобы музыкальные продюсеры Первого канала задумались о том, что они вытворяют. Как можно было такую певицу выдвинуть на конкурс в такое тяжелое время, когда и так все ополчились против России?» — возмутился Разин.

Он выразил 100-процентрую уверенность в том, что певица не сможет занять призового места, «а только лишний раз опозорит нашу страну».

«Это позорище, которое я пережить вообще не могу», — резюмировал продюсер.

Мнение Разина разделяют далеко не все. Ранее певица Юлия Савичева заявила, что была шокирована негативными комментариями в адрес Манижи. По ее словам, она была абсолютно уверена, что выберут именно эту певицу, поскольку высоко оценила ее харизму, интересность, актуальность и подачу.

Савичева также напомнила, что год назад в адрес группы Little Big также «обрушился шквал негатива», однако теперь «все наоборот разочарованы, что едут не они».

Манижа, помимо музыки, активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. С декабря 2019 года она является амбассадором российского негосударственного благотворительного фонда «Подари жизнь», а в декабре прошлого года ее назначили первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.