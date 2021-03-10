Жители Иркутска смогут поучаствовать в 60 мероприятиях в честь Масленицы

Иркутск, 10 марта. Иркутск подготовился к празднованию Масленицы. В городе пройдут 60 мероприятий, приуроченных к этому празднику.

О масленичных мероприятиях рассказали руководитель управления культуры иркутского правительства Дмитрий Чернышов и директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев. Центром празднования Масленицы в этом году, по словам Стародубцева, станет площадь у дворца спорта. Стартуют мероприятия в воскресенье, 14 марта, в 13:00 по местному времени. Горожане смогут принять участие в спортивных состязаниях и понаблюдать за сжиганием чучела, символизирующего зиму.

Чернышов добавил, что в этом году в Иркутске не станут устанавливать масленичные столбы. Все оборудование, используемое в спортивных состязаниях, будет продезинфицировано. Жителям города он, по данным портала Infox, порекомендовал носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Масленичных столбов весной 2021 года не будет и на улицах Саранска. Это связано с риском заражения коронавирусом.