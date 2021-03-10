Госдеп подтвердил намерение США заблокировать «Северный поток — 2»

Вашингтон, 10 марта. США и дальше будут противостоять строительству «Северного потока — 2». Президент страны Джо Байден считает проект плохой сделкой, которая разделяет Европу, отметили в Госдепе.

Последний доклад с пакетом санкций против трубопровода был передан в Конгресс США в феврале, передает «Взгляд». Новый документ будет готов к маю. Возможность обговорить с законодателями вопрос введения новых ограничений имеется у госсекретаря Энтони Блинкена. Воспользоваться ею он сможет 10 марта. Политик высоко ценит связи по проблемам, требующим противодействия Вашингтона, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение газопровода «Северный поток - 2», — добавил он на регулярном брифинге.

Возможный отказ от «Северного потока — 2» угрожает экономической составляющей Германии. В случае отказа страна столкнется с большими расходами, поскольку причастные к строительству компании потеряют миллиарды инвестиций.