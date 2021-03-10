Юлия Савичева защитила Манижу от нападок хейтеров перед Евровидением

Москва, 10 марта. Певица Юлия Савичева выразила недоумение из-за шквала критики в адрес певицы Манижи, выбранной от России для выступления на Евровидении-2021.

Первый канал 8 марта объявил, кто поедет в Роттердам на международный песенный конкурс «Евровидение». Победителем национального отбора оказалась певица Манижа, некогда известная под псевдонимом РуКола.

Однако выбор многим россиянам не понравился. Сразу после объявления победительницы в соцсетях появились тысячи критических комментариев. Чаще всего пользователи возмущались тем фактом, что они не знают эту певицу.

Савичева на своей странице в Instagram призналась, что у нее «случился шок» после прочтения сообщений хейтеров.

«Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на Евровидение. Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!» — возмутилась певица.

По ее словам, она была абсолютно уверена, что выберут именно Манижу, поскольку высоко оценила ее харизму, интересность, актуальность и подачу.

«Между прочим, вспоминая прошлый год, когда представили Little Big, на них так же обрушился шквал негатива. Сейчас же все наоборот разочарованы, что едут не они. Очень странная закономерность, не находите?» — добавила Савичева.

Резюмируя свой пост, певица отметила, что «победителей не судят».

Слова Савичевой вызвали живой отклик у поклонников, которые разделились на два лагеря. Большинство из них продолжили нелестно отзываться о Маниже.

«А что удивляться?! Мы не голосовали! Так как песня абсолютная ерунда! Позорище! И этот бред еще назвали «Русская женщина»?!» — негодует пользователь под ником shestovakuznetsova.

«Юлия, по отзывам и комментариям, которые под вчерашней новостью, — ее выбирали боты, а не люди, к сожалению, получается так. Если честно, то я сам в первые услышал это имя, даже сейчас не знаю — имя это или фамилия даже», — добавил khalidov7962.

«Песня ужасная! Поэтому все в шоке! Наверное, выбирали лучшую из худших. Нормальные люди не голосовали, потому что не за кого! Все в ужасе от списка ротируемых», — возмутилась irinatarasova8788.

Другие поспешили заступиться за Манижу, напомнив, что она давно зарекомендовала себя как хорошая певица не только в России, но и на Западе.

«Манижа прекрасная вокалистка, автор, композитор. Достойно представит нашу страну. И если она займет высокое место, все, кто писал гадости, молниеносно переобуются и будут любить», — заявил chizhov3065.

«Песня Манижи с музыкальной точки зрения меня не особо зацепила, но смысл мне понравился. Это не тупая песенка о неразделенной любви, которых сейчас пруд пруди. В ней затрагивается несколько актуальных проблем: и воспитание в неполных семьях, и давление общества. Так что, думаю, у песни есть хорошие шансы попасть в десятку. Так что недовольным советую прочитать и осознать текст. Это, конечно, не Некрасов с его русскими женщинами, но направление то же», — выразил мнение koro_sensei91.

Многие согласились с Савичевой относительно отношения к петербургской группе Little Big, напомнив, что действительно большая часть россиян в прошлом году критически восприняли новость о том, что Россию будут представлять рейверы. Однако их песня Uno стала суперхитом, а клип побил все рекорды на официальном YouTube-канале Евровидения.

Манижа Сангин родилась в Таджикистане. Ее семья бежала из страны на волне гражданской войны. Музыкальная карьера певицы началась в 2003 году, когда она получила Гран-при фестиваля Rainbow Stars в Юрмале. Затем она много ездила по миру, была участницей петербуржского хип-хоп коллектива «Ассаи».

С 2007 года она выступала под псевдонимом РуКола. По словам певицы, это был успешный коммерческий поп-проект, однако «в нем не было мысли». Поворотным моментом в ее жизни стал блог в Instagram, куда она выкладывала короткие клипы на песни. В 2017 году она дала сольный концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, а год спустя выпустила второй альбом «ЯIAM».

С декабря 2019 года Манижа является амбассадором российского негосударственного благотворительного фонда «Подари жизнь». В декабре 2020 года ее назначили первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.