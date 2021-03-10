Лула да Силва полностью оправдан и может вновь стать президентом Бразилии

Верховный суд Бразилии оправдал экс-президента Инасиу Лулу да Силву по всем обвинениям в коррупции. Мэтр бразильской политики вновь может занимать государственные должности и обещает бросить вызов действующему президенту Жаиру Болсонару на следующих президентских выборах в 2022 году. Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о нелегком пути Лулы и его планах на ближайшее будущее.

Вердикт оправдательный

8 марта судья Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин снял с 75-летнего лидера «Партии трудящихся» (PT) все обвинения в коррупции и отмывании денег в рамках расследования «Автомойка» (Lava Jato). Фачин посчитал, что судья Сержиу Моро, который вынес приговор, не был уполномочен судить политика.

Fachin anula processos contra Lula, que recupera direito de disputar eleição (@monicabergamo)https://t.co/ty3Z13GF4P — Folha de S.Paulo (@folha) March 9, 2021

Ранее защита Лулы обвинила Моро в предвзятости и превышении должностных полномочий. В 2019 году на портале The Intercept Brasil была опубликована переписка Моро с прокурором Делтаном Даланьолом, в которой судья координировал действия суда, полиции и прокуратуры с целью добиться тюремного заключения для экс-президента и кандидата на выборах 2018 года. При этом решение Фачина носит процессуальный характер — он не анализировал подробности дела. Заявив, что Моро не имел полномочий выносить этот вердикт, Верховный суд также закрыл 14 дел о его пристрастности.

Таким образом, член высшей судебной инстанции постановил, что Лула да Силва был незаконно осужден на 17 лет лишения свободы и незаконно провел в тюремном заключении 580 дней. Политик восстановил свои политические права и теперь может вновь претендовать на пост главы государства.

Адвокаты Лулы заявили, что удовлетворены решением Фачина, отметив, что оно не ликвидирует ущерб, причиненный их клиенту.

«Решение констатировало некомпетентность Федерального суда Куритиба. Это признание того, что мы всегда были правы в этой долгой юридической битве, в которой мы никогда не изменяли нашим принципам. Мы продемонстрировали несостоятельность обвинений и доказали невиновность экс-президент Лулы. Но судебное постановление не устранит непоправимый ущерб, причиненный экс-судьей Сержиу Моро и за прокуроров по делу Lava Jato бывшему президенту Луле, системе правосудия и государству», — заявила сторона защиты.

"A decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica."



Leia a íntegra da nota da defesa do ex-presidente Lula. #equipeLula https://t.co/s82EPSXuzL — Lula (@LulaOficial) March 8, 2021

Общественная реакция

Постановление Эдсона Фачина вновь разделило Бразилию на два лагеря. Сторонники президента Болсонару заявили о «предвзятости, политизированности и коррумпированности» Верховного суда, в то время как оппозиция и сторонники Лулы назвали его «торжеством справедливости».

«Позор на международном уровне. Сенат обязан вызвать Фачина для объяснения мотивов отмены ограничений политических прав осужденного», — заявил федеральный депутат Жирау Монтейру от консервативной партии PSL.

Президент Бразилии Болсонару назвал постановление Фачина «единоличным» и призвал пленум Верховного суда проанализировать снятие обвинений.

«Мы не удивлены решением Фачина, он тесно связан с партией PT. Очевидно, это единоличное решение, другим судьям или даже пленуму Верховного суда следует пересмотреть его. Оно удивило весь мир. В конце концов, свинства его правительства очевидны для всего общества. Я верю, что наш народ не хочет его переизбрания в 2022 году», — утверждает глава государства.

"Todo mundo foi surpreendido com isso daí, afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade", disse Bolsonaro sobre a decisão do Fachin. Ele destacou a origem petista do ministro e disse esperar q o plenário do STF modifique a decisão. pic.twitter.com/nGscdgpywF — Sarita Coelho (@saritacoelho) March 8, 2021

Сторонник президента, спикер нижней палаты Конгресса Бразилии Артур Лира считает, что Верховный суд выступил не только на стороне Лулы да Силвы, но и укрыл от ответственности Сержиу Моро, который также находится в оппозиции к правительству.

«Самый главный вопрос: это единоличное решение оправдывает Лулу или Моро? Лула даже может заслуживать оправдания, но Моро — никогда!» — заявил он.

Председатель Партии трудящихся Глейси Хоффман назвала решение судьи запоздалым и вновь обвинила Моро в заговоре с целью не допустить Лулу на президентские выборы 2018 года. Она настаивает на расследовании против бывшего судьи.

«Судья Фачин сегодня признал незаконность процессов против президента Лулы и некомпетентность суда Куритибы. Несмотря на все зверства Сержиу Моро, за пять лет вина Лулы так и не была доказана. Судья, я сожалею только о том, что вам потребовалось пять лет, чтобы одобрить запрос защиты Лулы», — заявила Хоффман.

Nada pagará os 580 dias da prisão injusta de @LulaOficial. Decisão de Fachin não pode afastar a penalização de Moro, juiz criminoso que deve ser julgado e condenado. Não adianta reclamar Dallagnol, todo mundo já viu o conluio armado para condenar o ex-presidente ilegalmente. pic.twitter.com/RFjZGJlm4A — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 8, 2021

Депутат от Коммунистической партии Бразилии (PCdoB) Фернанда Мельчионна считает, что снятие обвинений с Лулы станет «главным поражением для Жаира Болсонару».

«Я всегда была в оппозиции в правительствам PT, но дело против Лулы было политическим маневром, чтобы не допустить его до выборов в 2018 году в исполнении судьи Моро, который потом стал министром главного бенефициара этой фальсификации — Жаира Болсонару», — сказала депутат.

Не остался в стороне и главный союзник Лулы на международной арене — президент Аргентины Альберто Фернандес. Он поздравил своего единомышленника и поздравил с восстановлением политических прав.

«Я праздную реабилитацию Лулы во всех его политических правах. Обвинения, которые были использованы, чтобы преследовать его и выбить из политики, были сняты. Справедливость восторжествовала!» — написал Фернандес в Twitter.

Celebro que @LulaOficial haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos. Se anularon las condenas en su contra que fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política.

Se hizo Justicia!#LulaLivre https://t.co/Hog0MqFtJg — Alberto Fernández (@alferdez) March 8, 2021

Однако правительство Болсонару не намерено сдаваться. Генеральная прокуратура Бразилии заявила, что решение Фачина не правомерно и готовится подать апелляцию. Инвесторы предрекают Бразилии новый виток политической турбулентности, из-за чего индекс биржи Сан-Паулу уже упал на 4%, а реал обесценился на 1,7%.

Политическое преследование Лулы

В 2014 году в Бразилии началось самое масштабное антикоррупционное расследование в истории страны – операция «Автомойка» (Lava Jato). Следствие выявило коррупционную схему, в рамках которой строительные компании, в том числе ТНК Odebrecht, за откаты получали подряды на крупные проекты для Petrobras. Деньги получали топ-менеджеры топливной компании, которые отчисляли часть правящей «Партии трудящихся», что помогало финансировать ее кампании.

Дело приобрело мировую огласку в 2016 году, когда следователи выявили, что деньги компании Petrobras шли на финансирование партий и избирательных компаний политиков.

Лидер «Партии трудящихся» был обвинен в организации этой коррупционной схемы и трем случаям отмывания денег. Генеральная прокуратура сочла взяткой перевод Институту имени Лулы 695 тысяч долларов от компании Petrobras. Следствие посчитало, что бывший президент Бразилии использовал деньги нефтегазовой компании на покупку и ремонт квартиры в курортном городке Гуаружа, а также для строительства нового штаба Института в штате Сан-Паулу.

После запроса ордера на арест Лулы, президент страны и его ученица Дилма Руссефф назначила его главой своей администрации, чтобы спасти его от судебного преследования. После массовых протестов против коррупции генеральный прокурор своим решением отменил назначение Лулы. Он был арестован и 12 июля 2017 года федеральный суд Куритибы приговорил его к 9,5 годам лишения свободы.

Защита обжаловала приговор, однако в январе 2018 года апелляционный суд Порту-Алегри подтвердил приговор, увеличив наказание до 12 лет колоний. Финальное решение было вынесено 26 марта 2018 года, после чего политик сдался полиции и был этапирован в тюрьму Куритибы.

Несмотря на лишение свободы, Партия трудящихся выдвинула Лулу да Силву на президентские выборы 2018 года. К августу за бывшего президента хотели проголосовать 33% бразильцев, в то время как за будущего главу государства Жаира Болсонару — всего 15%.

isso foi antes do lula ser preso ilegalmente, em 2018.

Bolsonaro era uma aposta (para muitos).

Agora nao. Todos sabem quem é bolsonaro.



lula vai levar de braçada em 2022, confia no pai pic.twitter.com/awedt47Mub — procura-se vivo ou morto (@Suxbernardo) March 9, 2021

В сентябре Верховный избирательный суд Бразилии лишил да Силву права участвовать в президентской гонке, не приняв во внимание призывы Комиссии по правам человека ООН. Его место на выборах занял Фернанду Аддад, который проиграл Жаиру Болсонару во втором туре.

Сам Лула да Силва никогда не признавал своей вины и настаивал на том, что дело сфабриковано по политическим мотивам для вывода его из большой политики. Лидер бразильских социалистов провел в тюрьме 580 дней и был выпущен на свободу 8 ноября 2019 года. Суд Куритибы посчитал приговор «неконституционным» из-за отсутствия убедительных доказательств причастности Лулы к коррупции в Petrobras и Odebrecht.

«Вы знаете, если поймать Даланьола (прокурор по делу), Моро, нескольких следователей, засунуть одного в другого и перемешать в блендере, в них не найдется и 10% честности, которую я представляю в этой стране», — заявил Лула, выйдя на свободу.

Любимец народа

Лула да Силва Инасио стал известен в Бразилии еще в годы военной диктатуры, став активным борцом за права трудящихся и лидером профсоюзного движения. Он основал левую «Партию трудящихся» (Partido Trabalhista) и Бразильскую конфедерацию профсоюзов (CUT). С четвертой попытки Лула да Силва победил на президентских выборах в 2002 году и был переизбран в 2006 году.

Правление Лулы вошло в историю страны как период быстрого экономического роста и успешной борьбы с бедностью. За счет масштабных социальных программ помощи наименее обеспеченным слоям населения «Семейный пакет» (Bolsa Familia), «Мой дом — моя жизнь» (Minha casa — minha vida) и т.д. более 20 миллионов бразильцев выбрались из нищеты.

По оценке исследовательского института FGV, политика администрации Лулы привела к самому низкому уровню неравенства в истории Бразилии — с 1994 по 2010 год уровень бедности в стране упал на 67%, причем 50% от этого падения пришлись на годы его президентства.

С 2001 по 2009 год доходы наименее бедной половины населения выросли на 52%, в то время как 10% самых богатых жителей страны увеличили свое богатство лишь на 12,8%. За время правления Лулы номинальный ВВП страны увеличился в 4,7 раза, а индекс биржи Сан-Паулу вырос на 447%.

Во внешней политике Лула да Силва вывел Бразилию на принципиально новый уровень на международной арене. При нем страна стала членом БРИКС, ускорила интеграцию в Mercosur, вновь стала претендовать на постоянное место в Совете Безопасности ООН.

Несмотря на симпатии к социализму, Лула был в хороших отношениях со всеми условными «левыми» и «правыми» президентами других стран. О лидере PT хорошо отзывался республиканец Буш и демократ Обама, он нарастил торговлю с Китаем и связи с Россией, одинаковым образом сотрудничал с президентом Колумбии Альваро Урибе и президентом Кубы Раулем Кастро.

Несмотря на ряд коррупционных скандалов, а также проблемы с общественной безопасностью и экологией, в 2011 году Лула да Силва покинул пост президента с рекордным уровнем доверия населения в 80%.

Будущее Лулы

Экс-президент никогда не скрывал желания вернуться в большую политику и взять реванш над Жаиром Болсонару. 7 сентября 2020 года, в день независимости Бразилии, 75-летний политик публично заявил о решении участвовать в президентских выборах в 2022 году.

«В этом трудном, но жизненно важном деле я отдаю себя в распоряжение бразильского народа», — сказал он.

В своей речи Лула обрушился с критикой на Жаира Болсонару, обвинив его в геноциде собственного народа, милитаризации страны и потакании воли США.

«Мы находимся в подчинении правительства, которое не придает значение жизни и опошляет смерть. Это бесчувственное, безответственное, некомпетентное правительство, которое игнорировало стандарты Всемирной организации здравоохранения и превратило коронавирус в оружие массового поражения. В руках этих людей здравоохранение оказалось под ударом во всех аспектах», — отметил Лула.

Quem perdeu o pronunciamento de Lula , assista agora !https://t.co/wHXCR0xsaT — Maah ???? (@loka_costa) September 7, 2020

Несмотря на сильнейший удар по репутации его самого и партии, Лула остается одним из самых популярных политиков в Бразилии. Многие эксперты считают, что только он способен составить конкуренцию Жаиру Болсонару на следующих выборах.

В преддверии оправдания Лулы популярность действующего президента оставляла желать лучшего: глубокий кризис системы здравоохранения, провальные темпы массовой вакцинации, отказ от социальных пособий и рост цен на топливо привели к падению доверия к Болсонару до 32%. При этом 40% оценили его политику как ужасную, однако большинство бразильцев по-прежнему не желают его отставки.

Последний соцопрос о предпочтениях граждан Бразилии на следующих президентских выборах от Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPC) показал, что Лула все еще пользуется достаточной поддержкой населения для победы в 2022 году. 50% опрошенных выразили готовность проголосовать за социалиста, 44% заявили, что ни за что не избрали бы его вновь.

За Жаира Болсонару хотели бы проголосовать 38% респондентов, при этом 56% не хотят его переизбрания. IPC не предлагал участникам исследования выбрать одного из двух кандидатов в случае участия обоих и учитывал лишь желание или отказ голосовать за Лулу и Болсонару, что не дает четкого понимания народных предпочтений.

Несмотря на растущее недовольство президентом и определенный оптимизм насчет будущего Лулы, о победе на следующих выборах говорить на данный момент преждевременно. Решение Фачина не требует одобрения других членов верховного суда, однако пленум может отметить его решение. Ключевым моментом станет также апелляция Генеральной прокуратуры, которая способна отменить заключение судьи.

Однако шансы Лулы на третий мандат зависят больше от успехов или провалов самого Болсонару. Принимая во внимание падение популярности президента и возвращение в гонку социалиста, правительство активизировалось в приобретении вакцин против COVID-19, заключив новые контракты на поставку Pfizer, Covaxin и заявив о намерении закупить «Спутник V». Сторонникам президента вселяет уверенность избрание его союзников в спикеры Конгресса, что ускорит план президентских экономических реформ. Так или иначе 2021 год определит расклад сил на следующих выборах.