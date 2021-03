Лула да Силва полностью оправдан и может вновь стать президентом Бразилии

Верховный суд Бразилии оправдал экс-президента Инасиу Лулу да Силву по всем обвинениям в коррупции. Мэтр бразильской политики вновь может занимать государственные должности и обещает бросить вызов действующему президенту Жаиру Болсонару на следующих президентских выборах в 2022 году. Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о нелегком пути Лулы и его планах на ближайшее будущее.

8 марта судья Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин снял с 75-летнего лидера «Партии трудящихся» (PT) все обвинения в коррупции и отмывании денег в рамках расследования «Автомойка» (Lava Jato). Фачин посчитал, что судья Сержиу Моро, который вынес приговор, не был уполномочен судить политика.

Ранее защита Лулы обвинила Моро в предвзятости и превышении должностных полномочий. В 2019 году на портале The Intercept Brasil была опубликована переписка Моро с прокурором Делтаном Даланьолом, в которой судья координировал действия суда, полиции и прокуратуры с целью добиться тюремного заключения для экс-президента и кандидата на выборах 2018 года. При этом решение Фачина носит процессуальный характер — он не анализировал подробности дела. Заявив, что Моро не имел полномочий выносить этот вердикт, Верховный суд также закрыл 14 дел о его пристрастности.

Таким образом, член высшей судебной инстанции постановил, что Лула да Силва был незаконно осужден на 17 лет лишения свободы и незаконно провел в тюремном заключении 580 дней. Политик восстановил свои политические права и теперь может вновь претендовать на пост главы государства.

Адвокаты Лулы заявили, что удовлетворены решением Фачина, отметив, что оно не ликвидирует ущерб, причиненный их клиенту.

Постановление Эдсона Фачина вновь разделило Бразилию на два лагеря. Сторонники президента Болсонару заявили о «предвзятости, политизированности и коррумпированности» Верховного суда, в то время как оппозиция и сторонники Лулы назвали его «торжеством справедливости».

Президент Бразилии Болсонару назвал постановление Фачина «единоличным» и призвал пленум Верховного суда проанализировать снятие обвинений.

"Todo mundo foi surpreendido com isso daí, afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade", disse Bolsonaro sobre a decisão do Fachin. Ele destacou a origem petista do ministro e disse esperar q o plenário do STF modifique a decisão. pic.twitter.com/nGscdgpywF