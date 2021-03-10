Диетолог Медведева назвала простые продукты для здорового питания

Москва, 10 марта. Семь простых продуктов позволят придерживаться здорового питания людям с любым достатком. Об этом рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева.

Прежде всего речь идет о курином мясе и рыбе. Эти продукты богаты белком и надолго сохраняют чувство сытости. Еще одним источником полезного белка являются куриные яйца. В них содержатся аминокислоты, необходимые для профилактики инсульта, передает «Вечерняя Москва».

Стабилизировать уровень сахара в крови можно с помощью бобовых культур. Восполнить запасы кальция в организме можно посредством гречки. Растительное масло улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, а куркума известна своими противовоспалительными свойствами.

Сейчас россияне отмечают масленицу, во время которой принято печь блины. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как сохранить фигуру в праздники, и чем заменить калорийную начинку в блинах.