Владельцы квартир с большим количеством текстильной драпировки в интерьере, равно как и держатели небольших профессиональных салонов одежды, штор, постельного белья и т. д., регулярно сталкиваются с необходимостью приводить в порядок изделия из ткани и шерсти. Глажка утюгом — занятие кропотливое и затратное по времени. Для более оперативного разглаживания складок — к тому же, с эффектом очищения поверхности от мусора и неприятного запаха — хозяйки могут рассмотреть для себя в качестве альтернативы генератор пара. ФАН составил перечень необходимых качеств, на которые стоит обратить внимание, выбирая парогенератор, и представляет миниатюрный рейтинг этих бытовых приборов.

Для чего предназначен парогенератор

Многие современные утюги снабжены функцией отпаривания, в том числе и вещей из плотной грубой ткани. Но все-таки для содержания в порядке большого объема постельного белья, мягкой мебели, гардин и верхней одежды утюга будет недостаточно. Генератор способен не только разглаживать ткань, но и удалять с поверхности пух, ворсинки, лишнюю шерсть, например, шерсть домашних животных. И еще один важный момент — при обработке текстильного или шерстяного изделия генератором пара исчезает посторонний запах.

Парогенератор является более сложным по своей конструкции, чем утюг, и представляет собой бытовой прибор, внутри которого создается большое давление, выталкивающее пар на поверхность. Таким образом формируется мощная «подушка» из пара на подошве устройства, при взаимодействии с которой текстиль разглаживается и очищается от загрязнений. Если утюг «гладит» белье, соприкасаясь с материалом, то генератор разглаживает неровности направленным потоком пара, поданным под высоким давлением. Парогенератор способен гладить белье стопками, «пробивая» его мощной паровой струей, при этом экономя ваши силы и время. Для обрабатываемой ткани такое взаимодействие не является вредным, к тому же, у парогенератора предусмотрены различные режимы, в том числе очень щадящие.

Как устроен генератор пара

Генератор пара, в каких бы модификациях он бы ни был представлен различными брендами, состоит из нескольких основных частей. Прежде всего — это емкость для жидкости или резервуар, куда заливается вода и нагревается до определенной температуры. Нагревание воды происходит с помощью ТЭНа или термостата — трубчатого электро-нагревательного элемента. Он необходим для поддержания постоянной температуры и регулировки давления пара. Также в системе есть клапан, регулирующий подачу пара, манометр для измерения давления пара и защитная крышка. Внешняя конструкция парогенератора включает в себя подставку, шланг и утюжок. Можно сказать, что подставка — это своего рода орбитальная станция, на которой находится вся электронная начинка прибора. Утюжок через подошву во время работы выпускает пар, при этом, подошва в это время остается комнатной температуры, а материал обрабатывается потоком пара. Шланг устройства — это своего рода мини-трубопровод, соединяющий бойлер и утюжок, через него подается горячий влажный воздух.

Последнее поколение парогенераторов способно работать без «дозаправки», то есть, без добавления воды, около двух часов, что выгодно отличает их от тех же утюгов с отпаривателями: в утюг вы будете доливать воду гораздо чаще. К тому же парогенератор способен сам очищать воду, собирая накипь, и оповещать владельца, если ее пора убирать. К тому же, при всей своей мощности, современный генератор пара может регулировать интенсивность подачи пара в зависимости от вида ткани, что существенно экономит как электроэнергию, так и воду в бойлере.

Производители также заботятся о том, чтобы агрегат в длительном состоянии покоя самостоятельно отключался: типовой прибор, стоящий на подошве, выключится примерно через 10 секунд, а если с агрегатом не производят никакие манипуляции, выключение произойдет 20 минут спустя.

На какие функции нужно обратить внимание, выбирая парогенератор

Приобретая парогенератор, ориентируйтесь, прежде всего, на ваши цели. Даже для семьи с маленьким ребенком, пользующейся изрядным количеством простыней, все-таки вряд ли потребуется профессиональный или полупрофессиональный парогенератор. Это будет неоправданная трата и финансов и электроэнергии. А вот если вам необходимо обрабатывать постельное белье, к примеру, для небольшой гостиницы, агрегат нужен посерьезнее. Но оставим модели, предназначенные для профессионального использования, для следующих обзоров, а наш сегодняшний рейтинг будет посвящен лучшим образцам парогенераторов, отлично зарекомендовавшим себя на рынке бытового и полупрофессионального оборудования. В топ-7 вошли только самые известные и проверенные бренды с указанием преимуществ и возможных недостатков популярных моделей.

Будьте готовы к тому, что парогенератор не только в два-три раза дороже утюга с функцией отпаривания, но и будет занимать больше места. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание — это габариты вашего будущего помощника.

Размер парогенератора. Если ваша квартира невелика, то и парогенератор, скорее всего, вы будете выбирать поменьше, что, безусловно, скажется на количестве опций.

Мощность прибора. Следующая важная характеристика агрегата — мощность: если вы заинтересованы в быстром нагревании воды и хорошей подаче пара, то она не должна быть меньше 2,4 кВт. Сила парового «удара» скажется на скорости и эффективности глажки.

Скорость и мощность подачи пара. Обращайте внимание на давление, с которым подается пар. Измеряется оно в граммах в минуту. Если в вашем арсенале — сплошь деликатные материалы, то этот параметр вполне может находиться в среднем диапазоне значений — около 120 г/мин и меньше.

Материал подошвы утюжка. Для долгой службы больше подойдет металлическая подошва — например, из стали. Однако и у нее есть свои недостатки, металл чаще «прилипает» к текстилю. Альтернатива — керамическое покрытие, которое не накапливает статическое электричество. К тому же производители соревнуются, каждый год представляя свои инновации, создавая все более «умные» гибридные материалы для подошвы. Например, весьма популярна металлическая основа подошвы, покрытая эмалью, или тефлон нового поколения.

Резервуар для воды. Большая емкость резервуара позволяет реже доливать воду, необходимую для работы. Но зато, в свою очередь, меньшая емкость предполагает и меньший вес генератора, а кроме того он будет более маневренным при перемещении. Также нужно понять, какими будут требования к качеству воды: может ли она быть водопроводная или необходимо использовать очищенную, дистиллированную.

Топ-7 лучших парогенераторов по версии ФАН

Парогенератор Philips GC7710/20 Fast Care

Бренд Philips прочно занял свою нишу качественных приборов при невысокой стоимости. Заявленная средняя цена — 7000 рублей, при этом данная модель обладает отличными техническими опциями. Емкость для воды составляет 2,2 литра; подача пара — 120 граммов в минуту, паровой удар достигает 200 граммов в минуту. Очень полезна функция вертикального отпаривания: вам не нужна специальная плоскость для раскладывания, например, портьер. А мощности Philips вполне достаточно для того, чтобы «пробить» паром несколько слоев тканей обычной толщины.

Плюсы:

агрегат защищен от накипи: благодаря фильтрам, воду можно заливать прямо из-под крана; звуковая сигнализация оповестит вас о том, что пора чистить накипь;

керамическая подошва деликатна и подходит для взаимодействия с тонкими тканями;

есть отсек для кабеля, шнур удобно прячется внутри «станции».

Минусы:

автоматическое выключение в этой модели, к сожалению, отсутствует;

для разглаживания плотного материала иногда не хватает силы парового удара.

Парогенератор Tefal GV7850 PRO EXPRESS

Это довольно мощный прибор с подачей пара 450 г/мин, он справляется с самыми плотными тканями и сложными задачами по обработке одежды и портьер. Корпус модели очень продуман и высокоэргономичен. Работа с таким парогенератором позволяет владельцу не уставать длительное время. В этой модели Tefal демонстрирует свои инновационные разработки на примере подошвы утюжка. Речь о технологии Durilium AirGlide Autoclean: металлическая подошва, покрытая эмалью, может самоочищаться и легче скользит по поверхности материала.

К плюсам смело можно отнести:

большую емкость бойлера генератора —1600 мл;

качественную и удобную платформу для утюжка;

давление пара 6,9 бар;

для доливания воды прибор не нужно отключать;

генератор пара прекрасно работает в вертикальном положении.

Минусы:

у этой модели съемный резервуар для воды, уплотнительные резинки через некоторое время начинают протекать;

не предусмотрено крепление для утюжка на станции генератора.

Парогенератор Braun IS 5022WH CareStyle 5

Внешне этот парогенератор напоминает привычный нам утюг. На станции расположены все необходимые переключатели, регулирующие температурный режим, паровой поток. Можно смело использовать эту модель для тонких деликатных тканей, подобрав нужную силу пара и температуру. Давление пара достаточно высокое — 6 бар, и, что приятно, есть автоматическое выключение. Производители также побеспокоились о том, чтобы на поверхность изделий не попадали капли воды, сформировав в этой модели противокапельную систему.

Плюсы:

мощность у этого парогенератора высокая — 2,4 кВт;

прибор снабжен режимом экономичного расхода воды;

подошва Eloxal 3D BackGlide препятствует прилипанию ткани;

защита от накипи, можно пользоваться простой водопроводной водой;

удобный крупный светодиодный экран, наглядно отражающий все рабочие процессы.

Минусы:

резервуар для воды нельзя снять;

управлять кнопкой подачи пара нужно вручную.

Парогенератор Bosch TDS 4020

На эту модель должны обратить внимание те, кто подыскивает себе компактный и легкий парогенератор для домашнего использования. Вес Bosh TDS 4020 составляет всего 3,4 кг. Остальные характеристики из-за легкого веса несколько уступают предыдущим моделям, но вполне покрывают бытовые нужды по обработке даже пересушенного белья. К тому же Bosh применил в этом парогенераторе свою инновацию — i-Temp: теперь хозяйке не нужно сортировать белье по типу тканей, датчик сам отслеживает температуру, необходимую и безопасную для обработки. Мощность парогенератора — 2,4 кВт, давление пара — 5,5 бар, паровой удар — 250 г/мин. Производитель оснастил модель системой самоочистки от накипи, так что, уход за генератором не потребует много времени.

Плюсы:

автоматическое выключение в неактивном режиме;

емкость для воды достаточно большая — 1,4 литра;

технология i-Temp, благодаря которой можно регулировать температуру глажки;

eco-режим экономит вашу электроэнергию.

Минусы:

модель не снабжена креплением утюжка на базе, нет кнопки фиксации;

Парогенератор Kitfort KT-922

Бренд Kitfort создает достаточно бюджетные модели, со всеми необходимыми для парогенератора функциями. Эргономика данной модели на высоте — утюжок удобно располагается в руке. Весит этот парогенератор всего 2,3 кг при мощности 2400 Вт. Готовность к работе наступает через 40 секунд, это даже быстрее, чем у некоторых обычных утюгов. Струя пара подается под давлением 4 бар, влага поступает наружу с мощностью потока 50 грамм в минуту, модель имеет керамическую подошву утюга. Обработка простых тканей вам обеспечена на «ура».

Плюсы:

компактность прибора и небольшой вес;

воды в резервуаре без «дозаправки» хватает на 40 часов работы;

может отпаривать в вертикальном режиме;

попарные отверстия на подошве позволяют пару более глубоко проникать внутрь материи, эффективнее разглаживая поверхность;

в комплект входит картридж для смягчения воды.

Минусы:

автоматическое выключение отсутствует;

несмотря на то, что подошва выполнена из керамики, она может сильно нагреваться, поэтому нужно особенно следить за ее температурой при обработке тонких вещей.

Парогенератор Rotondi Mini-3 inox

Сравнивая парогенератор с космической станцией, мы имели в виду, в частности, такую модель, как Rotondi Mini-3 inox. Это становится заметно даже при беглом взгляде на нее. Этот парогенератор можно использовать как в бытовых, так и в промышленных целях, цикл эксплуатации у него заметно больше, чему простых бытовых генераторов, а корпус выполнен из прочного долговечного металла. Отпаривать и утюжить можно все разновидности материалов. Подошва утюга сделана из тефлона. Очевидно, что такой парогенератор не может быть легким, его вес составляет 8 кг.

Плюсы:

справляется с любой тепловой обработкой не только текстиля, но и одежды;

может долго находиться в рабочем режиме;

прочный корпус;

большая емкость бойлера — 2150 мл;

снабжен системой защитных клапанов, которые предотвращают избыток давления внутри прибора;

может использоваться на горизонтальной поверхности.

Минусы:

большой вес генератора, перемещать его затруднительно;

при прочих достоинствах, мощность составляет всего 1,8 кВт.

Парогенератор Morphy Richards 332100/332102

У этой модели завидная мощность — 3000 Вт при сравнительно небольшом весе — 4 кг. Этот парогенератор хорошо обрабатывает заломы, благодаря давлению пара в 7 бар и паровому удару в 400 г/мин. Можно выбрать один из трех режимов отпаривания, чтобы не повредить деликатную ткань и при этом разгладить плотную. Инновация от бренда — автоматическая очистка накипи, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора. Агрегат можно без труда перемещать, для утюжка смонтировано специальное крепление. Резервуар для воды имеет объем 2 литра, так что, несколько глажек без доливания «топлива» вам обеспечены.

Плюсы:

мощность подачи пара — 160 г в минуту; разглаживает даже жесткие ткани;

подошва легко скользит по изделию;

автоматическое отключение срабатывает после 10 минут неактивного режима;

довольно длинный шнур — 2 м.

Минусы:

стартовый нагрев составляет 2 минуты, что значительно больше, чем у утюгов;

нет автоматической подстройки для разных типов ткани;

нужно следить за процессом при обработке деликатных вещей;

некоторые экземпляры «грешат» протечкой воды из резервуара, оставляя лужицы на полу.

Надеемся, что наш обзор помог вам сориентироваться в многообразии бытовых и полупрофессиональных парогенераторов, и теперь вам станет значительно легче сделать выбор, оптимальный для ваших потребностей и условий.