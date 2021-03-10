Уотсон может отказаться от роли Гермионы в новом проекте по «Гарри Поттеру»

Лос-Анджелес, 10 марта. Студия Warner Bros. обсуждает новый проект с актрисой Эммой Уотсон. Речь идет о сольном фильме по вселенной «Гарри Поттера», в котором сюжет будет посвящен одному персонажу.

Пока Уотсон не дала своего ответа по поводу съемок в картине, поэтому в фильме может появиться другая актриса. Однако если актриса откажется от участия в проекте, то у Warner Bros. появится даже небольшое преимущество, так как затраты на съемки снизятся. Заключение контракта со всеми полюбившейся Гермионой предполагает большие затраты.

Согласно информации СМИ, американская киностудия мечтает о проекте с Уотсон в главной роли. Warner Bros. боится, что отказ актрисы от сотрудничества вызовет волну негодования фанатов.

Сыгравший главного героя в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф рассказал о самых стыдных сценах киноленты. Актер признался, что стесняется своей игры в первых частях франшизы.