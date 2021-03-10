Садальский жестко прошелся по шоу «Маска» с Иосифом Пригожиным

Москва, 10 марта. Актер Стас Садальский, ставший в последнее время популярным блогером, подверг жесткой критике шоу телеканала НТВ «Маска». По мнению артиста, программа является «обычным телевизионным враньем».

На своей странице в Instagram Садальский с сарказмом высказался о популярном шоу.

«Шоу «Маска» рассчитано на идиотов. Рассказываю, кто не смотрел… Группка из пяти человек прикладывает театральные бинокли ко лбу, в общем, развлекается. Зрители есть, но это антураж. Все несут околесицу, обсуждения — не о чем», — пишет актер.

Больше всего блогера возмутило разоблачение Ананаса, то есть маски, которой в одном из шоу был продюсер Иосиф Пригожин. Свой пост он сопроводил кадрами программы, доказывающими, что это были два разных человека.

«Ну, ни как фигура человек не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был, а не… В общем противно, обычное телевизионное вранье», — резюмировал Садальский.

Ранее актер в соцсети вступил в перепалку со своей коллегой и старой подругой Татьяной Васильевой. Актриса в одном из шоу на YouTube обвинила Садальского в предательстве профессии актера, а также позволила себе несколько резких слов в адрес его поклонников, назвав их «зрителями низкого уровня».

В ответ Садальский заявил, что актриса появляется в телешоу за деньги, «перескакивая с телешоу на телешоу и перемывая кости коллегам», а страницы в соцсетях ведут «ее безработные родственники».