Латвия с 17 марта отменит запрет на авиасообщение с третьими странами

Рига, 10 марта. Власти Латвии заявили о готовности открыть авиасообщение с третьим странами, заблокированное в связи с обострением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Изменения вступят в силу 17 марта. В частности снимается запрет на осуществление чартерных рейсов. Решение принято, в том числе исходя из результатов наблюдения за развитием ситуации в республике. Автором инициативы выступил Минтранс Латвии. В ведомстве обратили внимание на поездки соотечественников в третьи страны с помощью услуг транзита через соседние государства.

«После более чем годичного перерыва с 17 марта возобновятся полеты из и в третьи страны — такое решение сегодня вечером приняло правительство», — написал в своем Twitter министр Талис Линкайтс.

Ранее границы для иностранцев открыл Израиль. Для посещения страны желающим придется получить документ, подтверждающий исключительность случая, в связи с которым необходима поездка, отметили в пресс-службе правительства государства.