Как известно, в калейдоскопе современных профессий каждая из них нужна и каждая важна. В особенности это относится к тем, кто каждодневно находится на страже нашего комфорта и уюта — к работникам жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения. Именно они круглосуточно следят, чтобы системы жизнеобеспечения наших жилых домов, медицинских и образовательных учреждений, предприятий и организаций оставались в исправном состоянии. Следят они и за чистотой и благоустройством наших тротуаров, парков, газонов и скверов, обслуживая не только «технические», но и эстетические потребности граждан. В первый весенний месяц эти работники отмечают свой профессиональный праздник. Дата этого знаменательного события «плавающая», уникальная для каждого следующего года — это третье по счету воскресенье марта. В 2021 году празднование выпадает на 21 марта. Торжественные мероприятия призваны обратить внимание населения страны на особую важность сферы бытового обслуживания и ЖКХ.

История развития ЖКХ в России и возникновения профессионального праздника работников данной сферы

История отечественных коммунальных служб берет свое начало несколько веков назад. Еще в 1649 году в своем Наказе о Градском благочинии царь Алексей Михайлович повелевал «иметь на каждом дворе собственного дворника» и «ведать починки и прочие дела». Так «общественное благочиние» впервые попало под официальный государственный контроль.

Первые водопроводы в Москве начали строить при Екатерине II, а на исходе XIX века в эксплуатацию была введена и первая канализация. Затем централизованные коммуникации потянулись в северную столицу России и мало-помалу опоясали всю страну.

Активное развитие сферы бытовых услуг пришлось на 1917–1920 годы, с принятием первых советских декретов и постановлений. Олицетворением коммунального уюта и комфорта стали не только канализации и водопроводы, но также бани и прачечные, а при Совнаркоме было сформировано и Главное управление коммунального хозяйства. Однако в то время множество граждан все еще проживали в сараях, ночлежных домах, землянках и др., поэтому широко разворачивать коммунальные сети не было смысла. Совсем другое дело 50-е годы — время, когда жилищное строительство в России было поставлено на поток. На этой благодатной почве к началу 70-х страна была обеспечена центральным отоплением и канализацией примерно на 67%, а электрическим освещением — практически полностью. Еще через 10 лет уже в 83 процентах квартир был установлен душ, а газификация домов была доведена до 80%. И, конечно же, предприятий ЖКХ стало в то время значительно больше.

Впервые праздник работников жилищно-коммунальной сферы отметили в СССР в 1966 году — в то время он приходился на четвертое воскресенье июля. На третье воскресенье марта торжества были перенесены лишь в 1988 году, в соответствии с новой редакцией Указа Президиума Верховного Совета СССР.

Что входит в круг должностных обязанностей сотрудников ЖКХ

Сотрудники сферы бытового обслуживания ждут нас в домах быта и ателье, химчистках, парикмахерских, автосервисах, мастерских и салонах различного профиля. Прокат предметов спортивного досуга, уборка и ремонт квартир, фотоуслуги, ногтевой сервис — все это и многое другое также находится в ведении работников данного направления. Что же касается сотрудников ЖКХ, то, как уже было сказано, они неустанно трудятся для того, чтобы в наших домах и на предприятиях всегда были свет и тепло, газ и вода, дороги и тротуары были хорошо освещены и посыпаны песком во время гололеда, а парки, клумбы и газоны радовали глаз. Благодаря им намного чище, уютнее и комфортнее становятся улицы и детские игровые площадки, остановки общественного транспорта и другие общественные территории. В задачи специалистов данной сферы входит также модернизация инфраструктуры, расширение спектра услуг и повышение эффективности работы различных предприятий на рынке ЖКХ, капитальный ремонт жилищного фонда и т. д.

Как проходит праздник День коммунальщика

В этот день работники ЖКХ и сферы бытового обслуживания с удовольствием принимают поздравления и памятные подарки от руководства и коллег, родных и близких, друзей и благодарных клиентов. По всей стране проходят обучающие семинары и деловые встречи, направленные на обмен опытом и повышение квалификации, праздничные концерты с участием лучших артистов и творческих коллективов. Особо отличившимся слесарям и водителям, техникам и инженерам, монтерам, лифтерам и другим специалистам вручают дипломы и почетные грамоты. И, конечно же, высокий профессионализм и ответственность коммунальщиков с благодарностью отмечают руководители городских и окружных администраций. Ведь все мы, так или иначе, являемся потребителями их многочисленных услуг.

Поздравьте 21 марта своих друзей, коллег или родственников, посвятивших профессиональную жизнь сфере ЖКХ и бытового обслуживания, и поблагодарите их за добросовестный, ответственный и во многом самоотверженный труд. А в качестве «приложения» к добрым словам отлично подойдет, к примеру, подарочный сертификат в магазин бытовых товаров или косметики, необычный шоколад или печенье ручной работы, яркая коробочка с чаем или кофе. Для скромного коммунальщика подобный знак внимания наверняка станет приятной неожиданностью.