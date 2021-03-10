Больше половины украинских медиков отказались прививаться от COVID-19

Киев, 9 марта. Украинские медики, работающие с заболевшими COVID-19, отказываются прививаться от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

От прививки отказались, по словам Степанова, уже 60% медработников. Среди них были врачи, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела. Другие заявили о желании сначала оценить действие вакцины.

«Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались», — подчеркнул министр.

Для вакцинации на Украине применяется индийский препарат Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Экс-президент страны Петр Порошенко ранее раскритиковал качество этой вакцины.

Эпидемиологическая ситуация на территории Украины близка к катастрофической. Местные жители не доверяют индийской вакцине. Киев рассматривает возможность введения очередного локдауна.