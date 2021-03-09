Роман «Ход королевы» превратят в театральный мюзикл

Москва, 9 марта. Книгу Уолтера Тевиса «Ход королевы» адаптируют для мюзикла. Права на постановку принадлежат компании Level Forward.

Зрители знакомы с Level Forward по проектам «Ассистентка» и «Под запись». Другие подробности и актерский состав будущей театральной постановки не раскрываются.

Сюжет романа «Ход королевы» развивается вокруг гениальной шахматистки по имени Бэт. Она борется с патриархальными устоями и собственной зависимостью от таблеток. Произведение уже адаптировали для мини-сериала от Netflix. Проект удостоился нескольких «Золотых глобусов» и стал одним из самых просматриваемых мини-сериалов. Всего за месяц его посмотрели свыше 62 млн зрителей.