Петросян озвучил в суде свои доводы в разделе имущества со Степаненко

Москва, 9 марта. Юморист Евгений Петросян надеется, что коллекция искусства в ходе раздела имущества с Еленой Степаненко достанется ему. Об этом он заявил во время заседания Хамовнического суда.

Судебные заседания по разделу имущества Петросяна и Степаненко продолжаются до сих пор. Суду предстоит определить владельцев для нескольких квартир, автомобилей, загородного имущества, а также предметов искусства. Очередное заседание юморист посетил лично вместе со своим звездным адвокатом Сергеем Жориным, передает «СтарХит». Источник издания сообщил, что взявший слово Петросян дал понять, что больше всего его интересуют картины, книги и антиквариат.

«Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе», — сообщил источник.

Чтобы провести оценку всего имущества бывших супругов, понадобилось почти два года. Список всех ценностей занял около 1000 листов. Самым дорогим активом, из-за которого ведутся споры, является огромная квартира в Зачатьевском переулке в Москве, из которой юморист планировал сделать музей.

Согласно описи, бывшие супруги также владеют двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, двумя — на Ростовской набережной и однокомнатной квартирой в Большом Кондратьевском переулке.

Петросян и Степаненко развелись осенью 2018 года после 33 лет в браке. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами. Вскоре появились сообщения о тайном браке юмориста со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Разница в возрасте между супругами составляет более 40 лет.

В марте этого года у пары родился сын, которого назвали Ваган. Супруги тщательно скрывали от общественности этот факт. Многие тогда решили, что пара прибегла к услугам суррогатной матери, ведь никто не видел жену юмориста в положении. Сама Брухунова утверждает, что рожала сама, и даже раскрыла хитрости, к которым прибегала, чтобы скрыть животик. В середине февраля в СМИ начали ходить слухи, что звездная пара ждет второго ребенка.