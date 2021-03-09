Компания Apple покажет новые разработки в марте 2021 года

Вашингтон, 9 марта. Презентация новых продуктов компании Apple, которая пройдет в виртуальном режиме, намечена на 23 марта. Об этом в Twitter сообщил инсайдер Джон Проссер.

Корпорация пока не подтвердила эту дату официально. По некоторым данным, компания представит новую версию планшета iPad Pro, который получит поддержку 5G и процессор A14X Bionic.

Другой новой разработкой может быть «умная» метка AirTags, при помощи которой можно отслеживать вещи. Также, есть вероятность, что Apple обнародует наушники AirPods третьего поколения и приставку Apple TV.

Недавно флагманская модель корпорации Apple, которая пользовалась наибольшей популярностью среди смартфонов линейки, подешевела на 15%. Падение цены связали не столько с уменьшением спроса, сколько с налаживанием поставок в магазины электроники.