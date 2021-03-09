Актрису из сериала «Счастливы вместе» шантажируют интимными снимками 

Москва, 9 марта. Актриса Екатерина Мадалинская оказалась жертвой вымогательства со стороны своей близкой подруги Софии Морару. Та угрожает опубликовать пикантные снимки артистки, требуя разорвать отношения с женихом Сергеем.

Мадалинская, сыгравшая эпизодические роли в сериалах «Счастливы вместе», «И падает снег» и других, в эфире программы «На самом деле» рассказала о неприятном инциденте, произошедшем неделю назад. К ней якобы в дом ворвались Морару с ее приятелем Магомедом.

«Она начала на меня кидаться, кричала: «Брось моего мужчину!». Я даже не поняла, о ком речь, честно говоря, потому что была шокирована. София стала показывать мои интимные фото и переписку, а Магомед отвел меня на кухню и заявил, что я должна заплатить им 3 миллиона», — сообщила актриса.

По словам звезды сериалов, с Морару ее связывала долгая дружба, они познакомились еще во время поступления во ВГИК. Сама девушка все отвергает, обвиняя Мадалинскую в искажении фактов.

«Это все ложь. Я верующий человек, а она все выдумывает. Она мне мстит за то, что я якобы переспала с ее мужем», — заявила Морару.

По словам девушки, скандал разразился из-за того, что актриса завязала интрижку с ее женихом Сергеем. Тот уверяет, что ничего подобного не было, и сейчас он занят планированием свадьбы с Софией.

«Можно ли говорить, что вы хотите уйти к Екатерине, потому что она более перспективна? Ответ «нет» — ложь», — поймал жениха на лжи полиграфолог Роман Устюжанин.

Эксперты шоу пришли к выводу, что Мадалинская действительно переписывалась с Сергеем, однако интимной связи между ними не было. Они также заявили, что София на самом деле не собиралась вымогать деньги у своей подруги, а лишь хотела ей досадить.