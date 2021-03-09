Российский боец Петр Ян потерял две позиции в рейтинге UFC

Москва, 9 марта. Петр Ян после недавней дисквалификации потерял место в первой десятке лучших бойцов UFC. Российский спортсмен опустился сразу на две позиции.

Ян в воскресенье провел бой на турнире UFC 259 против американца Алджамейна Стерлинга. В четвертом раунде его дисквалифицировали за запрещенный удар. В топ-15 лучших бойцов промоушена он теперь занимает двенадцатое место. Американский боец находится в самом конце списка.

Первую строчку в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории занимает другой российский спортсмен. Речь идет о Хабибе Нурмагомедове.

Завершивший карьеру бойца Нурмагомедов недавно рассказал о возможном возвращении в профессиональный спорт. Он заявил, что «только время может ответить на этот вопрос».