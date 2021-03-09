Председатель КГБ Тертель рассказал о готовящихся терактах в Белоруссии

Минск, 9 марта. Теракты готовились в отношении должностных лиц и государственных объектов Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал председатель КГБ Иван Тертель.

Тертель заявил, что в стране возникла террористическая угроза, которая могла бы повлечь за собой массовую гибель населения. Он подчеркнул, что террористы готовы на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей.

КГБ раскрыл планы этих лиц, включая подборку конкретных исполнителей. Комитет обратился к предполагаемым террористам, предупредив, что пресечение подобного рода преступлений будет жестким.

Недавно в Минобороны РФ рассказали о совместных военных учениях в Белоруссии. Страны проведут тренировку Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии.