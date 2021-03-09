Дети Легкоступовой считают, что вдовец Фирсов пытается лишить их наследства

Москва, 9 марта. Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов пытается отвоевать ее наследство у детей певицы. Яхтсмен поселился в квартире покойной жены и наотрез отказывается покидать жилплощадь.

Брак Фирсова и Легкоступовой продлился всего 40 дней. В августе 2020 года певица скоропостижно скончалась при трагических обстоятельствах. По версии вдовца, она поскользнулась в ванной и ударилась головой о кафель. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы через несколько дней после инцидента.

Несмотря на столь короткий брак, Фирсов является наследником артистки. Изначально он пытался добиться, чтобы ему вернули крупную сумму денег в валюте, которая была изъята при обыске квартиры, а теперь поселился в апартаментах Легкоступовой и сменил замки.

В эфире программы «Пусть говорят» он провел «экскурсию» по квартире, сообщив, что живет здесь на законных обстоятельствах. По словам яхтсмена, у него есть доля в квартире, кроме того, он оплатил долги по коммунальным платежам на 80 тыс. рублей.

«Так что дети Вали уже, получается, мне должны. Я имею полное право здесь жить, поскольку являюсь наследником Валентины. Конечно, ее сын Матвей тоже может приехать, его комната свободна. Но он не делает этого, поскольку тогда придется налаживать со мной отношения», — заявил Фирсов.

Он показал антресоль, где хранились изъятые деньги. По его словам, деньги он прятал, потому что еще при жизни супруги из квартиры якобы пропадали крупные суммы, пока там жил ее сын Матвей.

Ведущий программы напомнил, что во время прошлых выпусков вдовец заявлял, что убит горем и собирается оформлять наследство только для того, чтобы потом передать недвижимость сыну певицы.

Дочь Легкоступовой Аннета Бриль уверена, что Фирсов намерен заполучить все наследство ее матери. Недавно появились слухи, что Фирсов уже оправился от горя и нашел новую возлюбленную. Сам же он информацию отрицает.

«Когда увидят меня с кем-то в ЗАГСе, тогда пусть и задают вопросы. Но даже если они меня с кем-то увидят в ЗАГСе, это не будет означать, что я нашел себе новую Валю», — рассказал он.

Аннета и Матвей подчеркивают, что не пойдут на примирение с Фирсовым. Они намерены доказать, что тот не имел права заселяться в квартиру и менять замки. К тому же они уверены в причастности мужчины к смерти матери.

Ранее подруга покойной певицы, ее коллега Наталья Штурм выразила мнение, что скорая свадьба Легкоступовой и Фирсова «была заранее подготовленной акцией», чтобы подогреть интерес к угасающей славе артистки. Фирсов же за счет отношений со звездой хотел воплотить в жизнь свои нереализованные амбиции.

Ранее Штурм заявила, что именно яхтсмен виновен в смерти супруги, поскольку склонил ее к употреблению алкоголя и не вызвал скорую, когда та упала.