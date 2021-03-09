Открытия в сфере медицины стали самыми ожидаемыми в России

Москва, 9 марта. Большинство россиян ожидают от ученых в этом году открытий в области здравоохранения. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала «Наука».

Большинство респондентов (62%) назвали инновации в области медицины самыми необходимыми всему человечеству. Россияне отметили важность развития способов лечения онкологических заболеваний, создания соответствующих препаратов, вакцин и средств для продления жизни.

Второе и третье места в рейтинге важных научных открытий впервые заняли психология (22%) и экономика (19%) соответственно. Необходимость инноваций в области детской психологии отметили 11% опрошенных, пять процентов респондентов обратили внимание на важность устранения социального неравенства и увеличения уровня жизни.

Ранее специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассказал о достижениях российских ученых и будущих открытиях. Отечественная наука, несмотря на разрушительные события 1990-х годов, смогла сохранить одно из ведущих мест в мировом рейтинге.