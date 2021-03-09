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В окружении Медведчука сообщили, что после допроса в СБУ он продолжил работу в офисе

В окружении Медведчука сообщили, что после допроса в СБУ он продолжил работу в офисе

Украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины 9 марта осуществила допрос главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Позже данную информацию подтвердили в СБУ. После публикации официальных данных СБУ в ОПЗЖ назвали допрос Медведчука политически мотивированной расправой над политиком. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян связался с источником в близком окружении политика и получил ответ о том, где сейчас находится Виктор Медведчук.

— Как там Медведчук после допроса в СБУ? Все нормально?

— Нормально или не нормально мне трудно сказать. Время покажет.

— Где он сейчас?

— Он на месте. У себя в кабинете.

— По крайней мере вернулся после допроса к себе в офис и не стали пока инициировать снятие неприкосновенности — это уже плюс.

— Да, ты прав.

Очевидно, что после публикации переговоров человека с голосом похожим на Виктора Медведчука, датированных 2014 годом, на лидера ОПЗЖ усилится давление. Я не исключаю, что в ближайшее время офис Владимира Зеленского может пойти на крайние меры в виде запроса в Верховную раду о снятии с него неприкосновенности для инициации его ареста.

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