В окружении Медведчука сообщили, что после допроса в СБУ он продолжил работу в офисе

Украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины 9 марта осуществила допрос главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Позже данную информацию подтвердили в СБУ. После публикации официальных данных СБУ в ОПЗЖ назвали допрос Медведчука политически мотивированной расправой над политиком. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян связался с источником в близком окружении политика и получил ответ о том, где сейчас находится Виктор Медведчук.

— Как там Медведчук после допроса в СБУ? Все нормально? — Нормально или не нормально мне трудно сказать. Время покажет. — Где он сейчас? — Он на месте. У себя в кабинете. — По крайней мере вернулся после допроса к себе в офис и не стали пока инициировать снятие неприкосновенности — это уже плюс. — Да, ты прав.

Очевидно, что после публикации переговоров человека с голосом похожим на Виктора Медведчука, датированных 2014 годом, на лидера ОПЗЖ усилится давление. Я не исключаю, что в ближайшее время офис Владимира Зеленского может пойти на крайние меры в виде запроса в Верховную раду о снятии с него неприкосновенности для инициации его ареста.