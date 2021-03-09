Миротворцев ООН обвинили в разграблении природных ресурсов ЦАР



Банги, 9 марта. Авария машины миротворцев ООН в ЦАР стала поводом для очередной критики в адрес международной миссии. На этот раз «голубые каски» обвинили в незаконной добыче и хищении ценных природных ресурсов республики.

Пользователь Twitter под псевдонимом Bangui Newska опубликовал фото с места происшествия. В кадре — перевернутый бронеавтомобиль миротворцев, вокруг которого разбросаны зеленые мешки. По словам автора снимка, внутри находится дорогостоящий минерал — кобальт.



«Помимо бесполезного нахождения в Африке, вот что они умеют лучше всего — красть богатство страны. Здесь перевернулся бронетранспортер ООН. Внутри мешки с кобальтом», — написал пользователь.





Присутствие миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) давно подвергается критике как самими жителями африканской республики, так и экспертным сообществом. Специалист международной организации по правам человека Яо Акбеци отмечал, что в стране расквартированы 14 тысяч миротворцев. Это обходится международному сообществу в один миллиард долларов ежегодно. Но за несколько лет нахождения в ЦАР они и близко не показали такую же эффективность в организации безопасности, как несколько сотен российских инструкторов за пару месяцев 2021 года.