Экономический кризис и антифранцузские радикалы: чем опасны погромы в Сенегале

Дакар, 9 марта. Сенегал захватили массовые протесты. Столкновения с силовиками продолжаются, несмотря на освобождение лидера оппозиции Усмана Сонко. В результате беспорядков погибли по меньшей мере 5 человек.

Правозащитник Алиун Бадара Сиссе заявил, что страна находится у черты, за которой — пропасть:

«Мы находимся на грани апокалипсиса!»

По его словам, властям необходимо сесть за стол переговоров с лидерами молодежного протеста. Президент Сенегала Маки Салла призывает народ к спокойствию, но делает это довольно необычным способом.

«Для меня нет ничего важнее, чем сохранение того, что формирует душу нации, ее бьющееся сердце, ее источник жизни и самореализации, то есть привязанность к ценностям совместной жизни в мире, безопасности, свободе, терпимости и уважении», — написал лидер страны в Twitter.

Однако вряд ли молодые бунтари, родившиеся и выросшие за чертой бедности, задумываются о таких пространных вещах, как «душа нации». Омбудсмен Сиссе напомнил сенегальским властям, что молодежь выходит на улицы из-за нищеты и отсутствия перспективы трудоустройства. Мнение общественника разделяют эксперты.

«Арест лидера оппозиции Усмана Сонко — это последняя капля, которая переполнила чашу. Люди прозрели. У нас масса экономических и социальных проблем. Страдает и сфера здравоохранения: страна оказалась беспомощна перед распространением пандемии COVID-19», — добавил юрист из Дакара Алиун Бадара Диоп.

Активисты подтверждают, что ограничения, вызванные коронавирусом, нанесли значительный ущерб и без того нестабильной экономике Сенегала.

«Было бы нечестно говорить, что все люди вышли за Сонко», — заметил житель Биньона по имени Янхоба.

Однако беспорядки еще больше усугубили кризис. Протестующие разгромили автозаправки Total и магазины. Антифранцузские настроения оппозиционеров обостряют раскол в сененегальском обществе.

На данный момент конфликт вышел на международный уровень. Организация Объединенных Наций выразила «глубокую озабоченность» в связи с продолжающимися в Сенегале погромами.

Массовые беспорядки здесь продолжаются уже четыре дня. Столкновения активистов с полицией начались после того, как сторонники лидера оппозиции Усмана Сонко атаковали полицию камнями. Ранее молодежного лидера обвинили в изнасиловании массажистки. Однако представители мусульманского политика обвинения отрицают, называя их политическим заказом действующей власти.

Опасность в происходящем увидел даже ставший невольным катализатором протестов Сонко. Народный любимец призвал сторонников к дальнейшей мобилизации мирным путем. События ближайших дней покажут, получится ли политическим противникам сесть за стол переговоров в африканской стране.