Букингемский дворец «рассмотрит» причины расового скандала в королевской семье

Лондон, 9 марта. Букингемский дворец прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, в котором они откровенно рассказали о причинах разрыва отношений с королевской семьей.

«Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Обсуждаемые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке», — цитирует Fox News официальное заявление дворца.

В финале сообщения подчеркивается, что принц Гарри, его супруга и их сын Арчи «всегда будут любимыми членами семьи».

Заявление прозвучало после того, как в адрес королевской семьи обрушилась критика из-за их молчания после трансляции интервью герцогов Сассекских.

Во время интервью Уинфри Меган и Гарри подробно рассказали, как с ними плохо обращались в королевской семье, имея в виду старших членов семьи.

Герцогиня подчеркнула, что чувствовала себя настолько изолированной и несчастной во дворце, что у нее возникали мысли о самоубийстве. Герцогиня пыталась обратиться к штатному психологу за помощью, но в этой просьбе ей отказали.

Маркл также заявила, что во время ее беременности один из членов королевской семьи выразил Гарри «обеспокоенность» цветом кожи будущего ребенка. Называть имя этого человека она не стала. Позднее Уинфри сообщила, что Гарри вне студии рассказал ей, что речь шла не о королеве Елизавете II или принце Филиппе. Сейчас в Сети не утихают споры о том, кто из королевской семьи оказался замешан в «расистском скандале».

В ходе интервью принц Гарри рассказал, что они с Меган пережили сильный стресс из-за разрыва со своими семьями. По его словам, он решил обсудить свое решение о переезде в США с отцом и Елизаветой II перед тем, как объявить об этом публично. У него состоялось три разговора с королевой и два с принцем Чарльзом. После этого отец перестал отвечать на звонки Гарри и попросил его изложить все письменно.

Герцог и герцогиня Сассекские поженились в Виндзорском замке в мае 2018 года. Год спустя родился их сын Арчи. Во время интервью пара поделилась, что этим летом ожидает рождение девочки.

Ранее интервью Гарри и Меган прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Великобритании существуют тайные соглашения между представителями политического истеблишмента и СМИ. Поэтому произошедшее на американском ТВ является даже не скандалом, а «обрушением декораций».

После интервью герцогов Захарова пришла к нескольким выводам. Во-первых, британские медиа способны перевернуть с ног на голову любую ситуацию по заказу влиятельных игроков. Во-вторых, неприкосновенность не гарантирована даже членам королевской семьи.