

Банги, 9 марта. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) концентрируются на северных рубежах ЦАР. Издание Ndjoni Sango сообщает, что террористы готовятся к «эвакуации» в Чад.

Контрнаступление правительственных сил, обученных российскими инструкторами, сократило возможности свободного передвижения бандгрупп в республике. Каждый день силовики освобождают по несколько населенных пунктов, ранее осаждаемых боевиками.

Радикалы сбиваются в более крупные отряды, отступая на север. Они избегают прямых столкновений с ВС и сдают позиции без боя. Армия ЦАР готовится провести решающую операцию против боевиков и зачистить все территории республики.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера решительно поддерживает продолжение антитеррористических мероприятий до победного конца, отвергая любые переговоры с представителями конгломерата группировок, которые состоят в «Коалиции» экс-президента страны Франсуа Бозизе.

Центральноафриканские военнослужащие продвигаются к северо-западным рубежам. Правительственным войскам остается пройти считанные десятки километров до полного восстановления контроля над границами с Камеруном и Чадом.