О чем забыл Денис Коротков

Редакция ФАН неоднократно писала о нюансах биографии журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова, требующих правового анализа правоохранительными органами РФ. И речь не только о возможном сотрудничестве с террористами, но также о превышении полномочий, коррупции, связях с криминалитетом и причинении тяжких телесных повреждений задержанным в бытность его работы в МВД.

О прошлом скандального журналиста мало что известно. А ведь интересного там немало. Так чем же запомнился Денис Коротков своим коллегам по полиции. «Борец за правду» из «Новой Газеты» подозревается в самосуде над подозреваемым и угрозах коллегам.

Спецкор с туманным прошлым

В журналистику Коротков пришел в далеком 2011 году. Не имея профильного образования и минимального опыта работы, он неким образом сразу устроился в «Фонтанку», одно из самых известных изданий Санкт-Петербурга. Уже тогда в журналистской среде появились первые слухи, что Коротков — человек неслучайный и обладает серьезными связями.

Однако по словам самого спецкора, до прихода в «Фонтанку» он ничем примечательным не занимался. В 2017 году Коротков дал интервью «Медузе», в рамках которого несколько приоткрыл завесу тайны над своим прошлым. На первый взгляд биография журналиста довольно банальна — сперва отслужил в армии, затем устроился в патрульно-постовую службу МВД, после стал оперуполномоченным в одном из отделений тогда еще милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а уволился из «органов» в 2008 году.

По словам Короткова, он искренне гордится своей службой, вот только ее подробностями никогда не делился. Более того, он предпочитает не афишировать и номер отдела, где числился оперуполномоченным уголовного розыска. Наша редакция установила, где именно служил Денис Коротков до 2008 года и почему он предпочитает скрывать свое прошлое.

Как оказалось, работал Коротков в 40-м отделении МВД Фрунзенского района, печально известного своей криминогенной обстановкой в конце 90-х годов. Особенно сложно дело обстояло с наркоторговлей — сил милиции явно не хватало на один из крупнейших спальных районов города. Дело усугублялось тем, что далеко не все стражи порядка добросовестно исполняли свой служебный долг, зачастую занимаясь «крышеванием» притонов.

Поэтому неудивительно, что покинул место службы Коротков по просьбе Управления собственной безопасности, которое предложило начальству полицейского не портить себе статистику и уволить «оборотня в погонах», не дожидаясь громкого расследования. Вместе с ним ушли из отдела и еще несколько человек. Все по подозрению во взяточничестве.

Такса Короткова — «пятихатка»

Еще будучи сотрудником патрульно-постовой службы, Денис Коротков понял, что служба в органах приносит не только копеечную, но честную зарплату, но и дополнительные бонусы. Например, можно вполне безопасно обчищать пойманных с поличным наркоманов. Те, в надежде, что их отпустят, жаловаться не будут.

За первый год службы Коротков при негласном одобрении некоторых старших товарищей оперативно поставил бизнес на поток. А поднявшись по карьерной лестнице, доходное занятие не только не бросил, но и добавил в него дополнительные услуги.

За весьма небольшую плату он мог уговорить коллег отпустить пойманного наркомана. В те годы желающих воспользоваться помощью будущего корреспондента «Новой газеты» было много.

Нам удалось взять интервью у Никиты В., бывшего наркомана, в начале 2000-х годов проживавшего недалеко от Фрунзенского района и бывшего частым гостем местных отделений милиции. Он рассказал, как дело обстояло на самом деле. Запись разговора есть в распоряжении редакции.

«В те годы за «дозой» к нам приезжали со всего города, особенно за «хмурым». Так героин называли. И ловили торчков постоянно. Причем там, где я жил, контролировали район ребята из 73-го отдела. Отличались суровым нравом и совершенной недоговороспособностью. Лютовали страшно, и поэтому все шли за «хмурым» в район, где решали опера из 40-го отдела, там вся милиция была прикормлена. Сервис был такой, что если взяли тебя с наркотой, то всегда можно было связаться с «ментами» из 40-го, которые могли подъехать и за определенную сумму решить проблему. Любой местный наркоман наизусть знал имена тех, к кому следовало обратиться. Среди них и тот самый Денис Коротков, о котором вы спрашивали, он даже меня пару раз вытаскивал. Цена вопроса — 500 рублей если тупо задержание. Если приняли с грузом, то тоже 500, но уже «зеленых». Спасал всегда, но цены для «наркош», конечно, кусались. Причем наркота была не единственным его профилем, в основном он «крышевал» местных грузин. Кто барсетками занимался, или форточников», — рассказал собеседник.

Для полноты картины наша редакция также связалась с одним из бывших сотрудников 40-го отдела, работавшим одновременно с Коротковым. По понятным причинам он поделился информацией на условиях анонимности.

«В те годы ситуация была сложная, зарплаты у нас были копеечные, поэтому многие искали где подзаработать. Одни заведения охраняли, а другие местную шпану крышевали. Ситуация, когда наркоманы просили их отмазать, так вообще рядовая по меркам того времени. За употребление-то светит всего 15 суток, но следователь мог дело так обставить, что получалось «хранение с целью сбыта», а это уже уголовная статья с внушительными сроками. Так что когда брали наркота, ему было крайне важно доказать, что дурь у него в кармане исключительно для личного пользования. А как ему это доказать? По факту да никак», — объяснил бывший коллега Короткова.

По словам экс-полицейского, «сороковой отдел» выделялся не только взяточничеством, но и хорошей крышей.

«Ребята из УГРО в «сороковом» были матерые и со связями. Их постоянно отмазывали от проблем. Коротков, конечно, среди них был больше «шестеркой», но на хорошем счету. Так что избавляли его от проблем самых разных», — подытожил источник.

А проблемы у опера Дениса были весьма специфические.

Простреленные коленки

В архивах петербургской прокуратуры хранится весьма интересный документ. В маленькой папке содержится отказ от возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому. Возбуждалось дело на оперуполномоченного Дениса Короткова.

После допроса, проведенного старшим сержантом ППСМ ГУМВД города Санкт-Петербурга Денисом Коротковым, 33-летний уроженец Украины Иван Ковбан больше не мог нормально ходить. Федеральное агентство новостей выяснило, что причиной простреленных коленок стал не только вспыльчивый характер будущего журналиста «Новой газеты», но и банальные бандитские разборки.

Редакция смогла узнать, кого именно пытал Коротков в отделении милиции. Ковбан Иван Миронович, 20.01.1964 года рождения. Уроженец Винницкой области, Украина. Неоднократно судим за кражи, мошенничество и хранение оружия, в 90-х входил в состав одной из ОПГ, действовавших в Петербурге. В попытках найти Ивана журналисты узнали, что тот умер после продолжительной болезни.

В октябре 1997 года Ковбан вместе со своими подельниками перешел дорогу кавказцам, промышлявшим криминалом во Фрунзенском районе Северной столицы. В начале месяца у них произошло несколько столкновений, в ходе которых бандиты враждующей группировки пообещали убить мужчину.

«Иван не был главным среди наших братков, но и рядовым бойцом тоже. Такой классический бандос. Машины менял как перчатки, любил выпить, все — как тогда было принято. Ну и понтов было море. Поэтому слова об убийстве он воспринял как обычно, то есть никак. Как оказалось, зря», — рассказал нам один из оставшихся в живых друзей и подельников Ковбана Алексей (запись разговора имеется в распоряжении редакции).

Ночью 9 октября Ковбан, выпивший, ехал за рулем внедорожника «Ниссан-Террано». Недалеко от дома машину остановил экипаж патрульно-постовой службы во главе с Коротковым. Утром следующего дня друзья Ивана нашли его в больнице с тяжелейшими ранами на ногах и множеством синяков на теле.

«У него были прострелены колени, лицо было сплошным синяком, сломано два ребра. Сначала думали, что его так отделали братки из другой ОПГ. Но когда очухался, рассказал, что его задержали милиционеры. Он был выпивший за рулем, поэтому отвели в отделение по Фрунзенскому району. Бить начали сразу, как он зашел внутрь. Потом уже полуживого забросили в один из кабинетов. И тогда старший наряда, а я так понимаю, это и был Коротков, зашел к нему и начал объяснять, что Иван очень много <...> (нецензурное слово, означающее «выпендривался». — Прим. ФАН). И с кавказцами они зря связались. За это ему придется поплатиться. После чего несколько раз выстрелил ему в ноги», — рассказал Алексей.

Истекающего кровью Ивана тот же самый наряд доставил в одну из городских скорых. Больше мужчина ничего не помнит.

«Иван на всю жизнь после пыток Короткова остался инвалидом. Ходить, конечно, он мог, но бегать уже нет. Мы тогда все скидывались, чтобы оплатить ему лечение. В милицию обращаться даже не пробовали. Его ведь прямо в отделении били, и никто не вступился. Значит, был заказ и все о нем знали. Вы же понимаете, что если полицейский так себя ведет, то у него крыша прям очень сильная. А там был и начальник Короткова, и кавказцы, и, по нашей информации, еще много кто. Коротков работал чуть ли не на весь район», — добавил Алексей.

Единственный документ о проведении проверки, который мы смогли обнаружить, — это краткое заключение о проведенной проверке факта применения оружия Коротковым. В нем указывается следующее: «09.10.1997 года, в 3 часа 30 минут, старшим наряда ППСМ старшим сержантом милиции Коротковым Д. В. при преследовании автомашины «Ниссан-Террано» №К095ТВ 78 под управлением Ковбана Ивана Мироновича, 20.01.1964 года рождения, применено табельное огнестрельное оружие (произведено четыре выстрела по колесам автомобиля). По результатам проверки вынесено решение о законности применения оружия Коротковым, никаких сведений о ранениях, причиненных задержанному, не содержится».

Никаких подробностей проверки в личном деле не указывается. Нет никаких дополнительных документов и в архиве. Зато сотрудники, знакомые с ходом расследования, рассказали больше подробностей. Записи разговоров имеются в распоряжении редакции.

«Это было настоящее ЧП. Но Коротков сходил к начальнику и вышел оттуда как ни в чем не бывало. Он потом хвастался, что цена вопроса встала всего в четыре тысячи долларов. Сделали «липовое заключение», тем более что этот бандос подавать на него заявление не стал бы. Сначала написали вообще необходимую самооборону. Мол, тот на него набросился. Потом подумали, что нельзя светить отделение, и переписали заключение на стрельбу по машине.

Чтобы совсем проблем не было. В итоге результаты данной проверки носят недостоверный характер, могли быть составлены формально, чтобы скрыть факт правонарушения и избежать ответственности Короткова и его руководства», — рассказал нам один из сослуживцев Короткова.

Второй товарищ по службе был более откровенным.

«Дениса фактически подрядили на то, чтобы запугать парней из враждующей с кавказцами и грузинами группировки. Отпугнуть, так сказать, со своей территории. Никто не думал, что он в такой беспредел уйдет. Но сам Коротков говорил, что «этот придурок его просто окончательно выбесил». Мы тогда многие помогали решать вопросики местным. Но Коротков совсем был без башки. С другой стороны, исполнительный, как псина», — заявил мужчина.

Друзья из Тбилиси

За время службы завелись знакомые у Короткова не только среди наркоманов. Фрунзенский район Петербурга славился своими барсеточниками, приехавшими в Северную столицу из теплой Грузии. С одним из представителей криминала, работавшего на той территории, мы смогли поговорить. И несложно догадаться, что «честного журналиста» он знает как «продажного милиционера». Запись есть в распоряжении редакции.

«Тогда все стремились завести «ручного мента». Это избавляло от множества проблем. Но Коротков был, наверное, самым ручным. Его жадность удивляла даже наших ребят, которые ко многому привыкли. Дениска мог за самые маленькие деньги сделать все что угодно. Правда, боялся совсем в криминал уходить. Но взятки брал откровенно от всех. Грузины были его друзьями по жизни. Ходили слухи и об ингушах. Крутился как на иголках», — рассказал собеседник ФАН.

Короткова криминалитет не уважал, но платили милиционеру охотно, поскольку, в отличие от коллег, он мог приехать решать вопросы в любое время. И зачастую делал это успешно.

«К тому же, Короткова заприметили ребята из тусовки радикально настроенных исламистов. Тех самых, которых в Чечню засылали русских резать. Дениска с ними задушевные речи вел, помогал прописаться в городе, выручал опять же. Другие милиционеры их сторонились. Но не он», — добавил собеседник.

По мнению мужчины, Коротков пошел в журналистику тоже по чьей-то просьбе. Тем более, что даже после увольнения из органов экс-полицейский вовсю крутился возле криминального мира, пытаясь заработать на жизнь посредничеством. Но «решалы» из него не вышло, зато в качестве «своего» журналиста он кому-то, видимо, пригодился. Сейчас, например, Ходорковскому. Беглый олигарх всегда любил продажных правоохранителей и удобных «шестерок». А в Короткове удачно сочетается и то, и другое.