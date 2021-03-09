Букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении

Москва, 9 марта. Букмекеры предлагают поставить на победу России с коэффициентом 10.00, они считают, что певица Манижа может занять четвертое место.

Гораздо выше эксперты оценивают шансы группы Daði og Gagnamagnið из Исландии (коэффициент 6.50). В число лидеров также входит исполнительница из Франции Барбара Прави (8.00) и коллектив из Литвы The Roop (9.00). Букмекеры полагают, что на победу могут рассчитывать рокеры из Италии Måneskin (11.00) и певица из Болгарии Виктория Георгиева (13.00).

Специалисты не уверены, что у остальных участников Евровидения есть реальные шансы на победу. Прежним победителем «Евровидения» был голландский вокалист Дункан Лоуренс, поэтому конкурс пройдет в Роттердаме.

От России на Евровидение поедет певица Манижа, которая хорошо поет на английском языке. Петербургская группа Little Big неожиданно отказалась от участия в конкурсе, и по результатам голосования победила Манижа Сангин. Она исполнит песню на русском языке.

Девушка занимается музыкой с 2003 года, она является финалисткой конкурса «Пять звезд» в Сочи. Первый альбом певицы «Пренебрегаю» вышел в 2008 году, а вторую пластинку Манижа выпустила спустя 10 лет.