Палата представителей Ливии перенесла финал заседания в Сирте на 10 марта

Сирт, 9 марта. Палата представителей Ливии перенесла вынесение вотума доверия переходному правительству, сообщили корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей.

Во время утверждения состава временного органа между политиками возник спор. Глава парламента Агила Салех и присутствующие депутаты не смогли прийти к консенсусу по поводу дня завершения мероприятия.

В итоге пресс-секретарь премьер-министра Правительства национального единства Мухаммад Хамуда заявил, что вынесение финального решения переносится на 10 марта.

Член Палаты представителей Салих Фахима отметил, что завтра парламент откажется от обсуждения и сразу перейдет к голосованию за предоставление вотума доверия переходному органу исполнительной власти.

В рамках сегодняшнего заседания перед депутатами выступил премьер-министр временного правительства Абд аль-Хамид Дабиба. В рамках своего выступления он озвучил направление работы и состав нового кабмина.

Однако участники переговоров потребовали изменить часть руководителей ведомств. Перечень удалось скорректировать, но некоторые должности остались вакантны.

Так, пост министра обороны хотели получить все участники. Но, по словам премьера, кандидат не должен допустить возобновления вооруженных конфликтов. Поэтому возглавлять структуру намерен сам Дабиба, пока нового претендента не одобрит Президентский совет.

Личность главы МИД тоже остается неизвестной. Однако премьер заявил, что на данный пост займет женщина.

Дабиба представил предварительный состав правительства страны 6 марта. В него вошли 26 ведомств и шесть министров без портфелей.