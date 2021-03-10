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Неизвестное животное в вентиляционной шахте напугало жительницу Пензы

Неизвестное животное в вентиляционной шахте напугало жительницу Пензы

Пенза, 10 марта. Писк неизвестного животного, доносящийся из вентиляционной шахты квартиры, сильно озадачил жительницу города Пензы. Она вызвала на помощь спасателей, которые обнаружили внутри нежданного гостя. Об интересном случае из практики рассказали в пресс-службе регионального Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

Как стало известно ФАН, звонок поступил в пензенский пожарно-спасательный центр поздним вечером, 9 марта. Женщина, проживающая на улице Чаадаева, попросила приехать и разобрать вентиляционную шахту. 

Неизвестное животное в вентиляционной шахте напугало жительницу Пензы

Сотрудники ППС осторожно демонтировали решетку и извлекли оттуда птенца голубя. Он был сильно напуган и не представлял опасности. 

Ранее ФАН сообщал, что жительница России обнаружила в банке с килькой неизвестных существ коричневого цвета. 

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