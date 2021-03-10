Пензенский губернатор высказался о задержании школьника, готовящего теракт

Пенза, 10 марта. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев впервые прокомментировал ситуацию с подготовкой теракта 16-летним школьником, вооруженным дедовским ружьем. Он призвал усилить деятельность органов профилактики для предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними.

Слова главы региона в личном Telegram-канале процитировала пресс-секретарь регионального правительства Дина Черемушкина.

«В современном мире любой молодой человек или девушка могут напитаться идеями и воззрениями, которые станут причиной страшной трагедии. Из любой крохотной искры может возгореться пламя: личная неприязнь между подростками, желание выделиться, особенности мировосприятия или даже просмотр роликов в социальных сетях. Поэтому сегодня так важна многоуровневая система профилактики и выявления молодых людей, легко вовлекаемых в деструктивную деятельность», — подчеркнул губернатор.

Также Иван Белозерцев ряд дал поручений соответствующим ведомствам по усилению работы школьных психологов, которые должны заранее выявлять предпосылки возникновения конфликтов между подростками, а также следить за их эмоциональным состоянием.

Ранее ФАН сообщал, что ФСБ удалось предотвратить теракт в школе Пензенской области, организуемый 16-летним подростком.