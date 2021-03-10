Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Пензе скалодром, стоимостью 170 тысяч рублей, чиновники купили за 5,5 миллионов

В Пензе скалодром, стоимостью 170 тысяч рублей, чиновники купили за 5,5 миллионов

Пенза, 10 марта. Бывшего работника регионального Управления капитального строительства обвиняют в злоупотреблении полномочиями в сфере закупок товаров. Он одобрил установку в школе дешевого детского скалодрома за 170 тысяч рублей, на который изначально было выделено около 5,5 миллионов. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как стало известно ФАН, в 2017 году между пензенским УКС и подрядной организацией был заключен контакт на строительство новой школы, спортзал которой планировалось оснастить дорогим модульным скалодромом. По окончании работ сотрудник УКС не произвел осмотр установленного тренажера, подписав документы о его соответствии требованиям проектно-сметной документации.

Подмены инвентаря заметила администрация школы, однако работник УКС, курирующий строительство учебного учреждения, не принял каких-либо мер для осуществления замены оборудования, чем поспособствовал совершению оплаты за несуществующий модульный скалодром. 

«Противоправные действия чиновника привели к причинению крупного ущерба Управлению в размере более 5,3 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела генеральным подрядчиком была возмещена разница в стоимости обещанного и установленного скалодрома. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что жители Пензы завалили мусором офис коммунальщиков за некачественно оказанную услугу по вывозу бытовых отходов.

Новости партнеров