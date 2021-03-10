В Пензе скалодром, стоимостью 170 тысяч рублей, чиновники купили за 5,5 миллионов

Пенза, 10 марта. Бывшего работника регионального Управления капитального строительства обвиняют в злоупотреблении полномочиями в сфере закупок товаров. Он одобрил установку в школе дешевого детского скалодрома за 170 тысяч рублей, на который изначально было выделено около 5,5 миллионов. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как стало известно ФАН, в 2017 году между пензенским УКС и подрядной организацией был заключен контакт на строительство новой школы, спортзал которой планировалось оснастить дорогим модульным скалодромом. По окончании работ сотрудник УКС не произвел осмотр установленного тренажера, подписав документы о его соответствии требованиям проектно-сметной документации.

Подмены инвентаря заметила администрация школы, однако работник УКС, курирующий строительство учебного учреждения, не принял каких-либо мер для осуществления замены оборудования, чем поспособствовал совершению оплаты за несуществующий модульный скалодром.

«Противоправные действия чиновника привели к причинению крупного ущерба Управлению в размере более 5,3 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела генеральным подрядчиком была возмещена разница в стоимости обещанного и установленного скалодрома. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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