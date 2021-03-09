Студенты Алжира выступили против нового закона об отмене гражданства

Алжир, 9 марта. Тысячи студентов вышли на марш против правящей партии североафриканской страны.

Предыдущая демонстрация алжирского народного движения состоялась 2 марта. Изначально в данных митингах участвовали только студенты. Однако сейчас к ним присоединились люди различных возрастов. Активисты объявили, что планируют протестовать каждый вторник.

Так, во вторник, 9 марта, состоялся очередной марш против режима действующего президента Абдельмаджида Теббуна. Граждане скандировали лозунги с требованием радикальной смены правительства. Шествие началось в центре столицы, но дорогу митингующим преградили правоохранительные органы страны.

Демонстранты выступили против нового законопроекта, согласно которому алжирца могут лишить гражданства за действия за рубежом, противоречащие государственным интересам. Власти страны заявили, что инициатива направлена на борьбу с пропагандой терроризма, соответствует международным конвенциям и подразумевает возможность апелляции.

Студенческие марши в Алжире не проходили на протяжении года из-за распространения коронавирусной инфекции. После снятия эпидемиологических ограничений протестную деятельность также восстановило народное движение «Хирак», которое провело митинг 27 февраля текущего года.