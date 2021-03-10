Жильцы старого дома в Барнауле подверглись смертельной опасности из-за прорыва трубы

Барнаул, 10 марта. Лопнувшая труба в одном из аварийных домов города Барнаула подвергла его жильцов смертельной опасности. Сооружение на 2-й Строительной, износ которого составляет более 70%, на протяжении четырех часов заливало холодной водой. О происшествии ФАН сообщил представитель общественной организации «Гражданский патруль» в Алтайском крае Игорь Берг.

«10 марта в 5:00 по местному времени в квартире №15 произошел прорыв трубы с холодной водой. Четыре часа вода заливала расположенную снизу квартиру №25. Нумерация в данном доме реализована сверху вниз, поэтому 25-я находится под 15-й. Сильно пострадали перекрытия, стены, полы, личные вещи, бытовая техника. Также была повреждена и печная труба — всю печь залило водой. Из-за намокания штукатурки она начала пропускать электрический ток. Следовательно, любое прикосновение к мокрой стене или полу в один момент может стать для жителей последним», — поделился собеседник ФАН.

Как стало известно ФАН, дом был признан аварийным в далеком 2013 году. Его жильцов давно планировали расселить, а само сооружение — снести. Спустя почти восемь лет в доме все еще проживают четыре семьи, которые местные власти не спешат переселять в новые квартиры.

Жительница затопленной квартиры пенсионерка Валентина Артюхова рассказала корреспонденту ФАН, с какими трудностями ей пришлось столкнуться за последние 12 часов.

«Верхний этаж меня залил водой. Там пустое помещение сейчас, жильцов из него давно выселили. У них прорвало трубу и все пошло ко мне. Четыре часа лилось. У меня стены и потолки набухли, квартира пришла в негодность. Вызвали слесарей, они долго не могли найти краны, чтобы перекрыть их. Приехали представители Комитета жилищного-коммунального хозяйства и сказали, мол, воду мы закрыли, больше ничем помочь не можем. Потом прислали мне бумажку, чтобы я переселялась в маневренный фонд. Нас в этом доме осталось четыре семьи всего, но нас не расселяют. Говорят, нет квартир для вас», — поделилась пенсионерка.

Также пострадавшая отметила, что специалисты долгое время отказывали ей в просьбе устранить прорыв, сбрасывая трубку. Лишь после звонка в полицию мастера прибыли на место и занялись ликвидацией аварии.

«Проживать в этом доме было невозможно еще до прорыва, так как он в любой момент может рухнуть. Все эти полумеры в виде маневренного фонда ситуацию не спасут. Расселять оставшихся жильцов нужно в кратчайшие сроки. Дальнейшее бездействие местной администрации может привести к гораздо более страшным последствиям. За расселенной квартирой управляющая компания и Комитет ЖКХ должны были следить и осуществлять ее контроль. Теперь же в отношении ответственных лиц необходимо инициировать проверку, так как никто состояние квартиры не мониторил», — резюмировал Игорь Берг.

Ранее ФАН сообщал, что коммунальная авария оставила сотни домов города Саратова без водоснабжения.