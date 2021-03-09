Индийский полицейский пытался прогнать ящерицу и разбился насмерть

Нью-Дели, 9 марта. Правоохранитель из индийского города Гунтур пытался прогнать ящерицу, обнаруженную у себя дома, но оступился и погиб. Полиция проводит проверку.

Индиец вооружился метлой, чтобы избавиться от незваной гостьи. Однако, когда он поднялся на две ступени по лестнице, то поскользнулся и упал, перелетев через прилегающую стенку с высоты второго этажа, сообщают местные СМИ.

Блюстителя правопорядка незамедлительно доставили в больницу, но пострадавший от серьезных травм головы вскоре скончался. Родственники погибшего не могли смириться с абсурдностью происшествия и высказывали подозрения относительно причин его смерти.

Позже следователи нашли запись с установленной в коридоре камеры видеонаблюдения. Она подтвердила версию о том, что полицейский погиб из-за рептилии.