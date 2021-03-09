Дочь растрогала Леру Кудрявцеву нежным поздравлением с 8 Марта

Москва, 9 марта. Двухлетняя Маша прочитала для Леры Кудрявцевой стихотворение к 8 Марта, чем очень растрогала 49-летнюю родительницу.

Ведущая программы «Секрет на миллион» опубликовала в Instagram ролик с дочерью от 33-летнего хоккеиста Игоря Макарова. На видео девочка стоит в красном ажурном платье и туфельках в тон. Маша, играясь со своим пышным платьем, заявила, что у нее «самая красивая мама».

«Моя любовь», — подписала ролик Кудрявцева.

Поклонников тоже умилила двухлетняя девочка, они осыпали Машу комплиментами. Дочь Кудрявцевой назвали «куколкой», «сладким пупсиком» и отметили ее интеллект.

«Сразу видно, в кого девочка такая умница и красавица — в маму», — заметила пользовательница. «Пусть растет большая, умная, красивая и счастливая. Пусть все детки земли будут счастливы», — пожелала фанатка. «Настоящее солнышко, светлая и хорошая девочка», — добавила еще одна поклонница.

Хоккеист Игорь Макаров — третий муж Леры Кудрявцевой. Первым ее мужем был барабанщик Сергей Ленюк, в браке с которым родился сын Жан. А с бизнесменом Матвеем Морозовым, с которым звезда прожила всего три года, у нее не было детей.