Расцвет пиратства: как Гвинейский залив стал самым опасным местом для мореходства

Эксперты зафиксировали небывалый рост морских нападений в акватории Гвинейского залива. Статистика атак на суда в этом регионе превысила показатели 2018 года в два раза — 84 атаки зарегистрировал Центр отслеживания пиратства (IMB) за прошедший год.



Это лишь те случаи, которые проходили в международных водах и классифицируются как разбой. Однако счет инцидентов с захватом кораблей во внутренних водах Нигерии идет на сотни. Международное сообщество не спешит предлагать решение проблемы.



Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, что стало причиной расцвета пиратства вдоль Атлантического побережья Африки.

Оплот морского разбоя

Примерно 63% от всех случаев нападений на корабли в Гвинейском заливе произошли в пределах 12-мильной прибрежной зоны. Согласно международному праву, эти инциденты не считаются пиратством. Однако только в нигерийских территориальных водах за прошлый год случилось 339 атак на суда, сообщают военно-морские силы страны.



Власти африканского государства признают часть вины за недостаточные меры безопасности у своих берегов. Однако правительственные силы не готовы отвечать за нападения на корабли в международных водах, даже если они совершаются выходцами из Нигерии.





В Абудже хватает проблем и на суше. Страна испытывает политический, социальный и экономический кризисы. На этом фоне идет усиление террористических группировок, которые отработали схему с похищениями детей. Родители учеников боятся отправлять их в школы.



Бандиты, почувствовавшие безнаказанность, решили идти дальше — захватывать, помимо школьников, сухогрузы и танкеры, за возвращение которых тоже можно потребовать выкуп. Например, в конце января этого года судно Rowayton Eagle было атаковано в 200 морских милях от побережья Африки. Так, за короткий период зона «охвата» пиратства значительно вышла за пределы прибрежной зоны.

На руку разбойников играет и тот факт, что Гвинейский залив занимает седьмое место по мировым запасам нефти и девятое по объемам газа. Это стратегически важный регион для иностранных нефтяных компаний, таких как Total, ExxonMobil, Schell или ChevronTexaco. Они просто не могут отказаться от судоходства у берегов Африки.

Тактика боевиков

Бандиты используют любопытную методику при нападениях. В начале прошлого месяца, 7 февраля, пираты захватили рыболовецкое судно LIANPENGYU 809 под флагом Габона, принадлежащее китайской компании Dalian Lianpeng Ocean Fishery Co.Ltd. Судно превратили в «материнскую» базу для совершения новых атак.

На следующий день пираты напали на танкер MADRID SPIRIT. Группа из шести разбойников приблизилась к нефтевозу и обстреляла его. Спустя два дня, 9 февраля, пираты атаковали танкер MARIA E и проникли в трюм. Экипаж укрылся в цитадели. В качестве плацдарма для нападения бандиты снова использовали захваченный китайский тунцелов, проделав путь в 140 морских миль на моторных лодках.

Импровизированная база помогла совершить нападение еще на два судна — SEA PHANTOM и SEA KING. Португальские военные корабли, патрулировавшие залив к востоку от острова Сан-Томе, так и не смогли обнаружить дерзких солдат удачи.

Обычные методы борьбы с пиратством в Гвинейском заливе зачастую не срабатывают. Против колючей проволоки, защищающей борта, боевики используют конструкцию из кошки и пустого ведра. Подойдя к судну, бандиты на него забрасывают специальный крюк. Убедившись в прочном зацепе, они выкидывают за борт пустую тару, выступающую в качестве противовеса. Нехитрая технология позволяет разбойникам сломать защиту корабля.

Дания бьет тревогу

Представители морского грузоперевозчика Maersk устали от многократно повторяющихся атак на свои корабли. Датский гигант призвал международное сообщество отреагировать на происходящее и оказать сопротивление пиратам в акватории Гвинейского залива.

«В 2021 году ни один моряк не должен бояться выходить в море из-за бандитов, пиратская эпоха давно завершилась!» — заявил представитель Maersk Аслак Росс.

Ежедневно Гвинейский залив пересекает более 1500 судов, 50 из которых принадлежат европейской компании.

«Дания может повлиять на ситуацию, но точно не решит проблему в одиночку», — предупредил министр обороны страны Трин Брамсен.

Захват моряков в регионе поставлен на поток. В 2020 году в мире похищено 135 членов экипажа, 130 из них — в Гвинейском заливе, поэтому во многом решение вопроса завязано на руководстве Нигерии.

«Маловероятно, что власти африканского государства примут международную военно-морскую коалицию, ведь это продемонстрирует неэффективность нигерийского правительства на ниве борьбы с пиратством», — объяснил Манро Андерсен, специалист по морской безопасности.

Есть ли выход?

Проблему безопасности экипажей судов можно преодолеть с помощью привлечения частных военных компаний. Профессионалы в области безопасности способны решить вопрос с пиратами раз и навсегда. Однако и здесь Нигерия препятствует урегулированию.

Дело в том, что в Гвинейском заливе для развертывания частной военной миссии необходимо сотрудничество с национальными силами безопасности прибрежных стран, а договориться об этом непросто. Инциденты вблизи Атлантического побережья Африки, что вполне логично, сравнивают с нападениями у берегов Сомали.

Оба региона сейчас являются горячими точками для судоходства. Эта проблема уже давно вышла на международные площадки. Как одно из решений предлагается направить в страну военно-морской контингент. Так уже произошло в Аденском заливе.

Однако пока достигнуть понимания в этом вопросе не получается. В Сомали ситуация проще: не нужно договариваться со многими игроками, ведь африканский рог, в отличие от вогнутого Гвинейского залива, окружен международными водами, а береговая линия достаточно длинная.

Борьба с пиратством — общемировая проблема, поэтому африканские государства и представители международного сообщества должны выработать общую стратегию против морских разбойников. В противном случае Нигерия станет для пиратов современной Тортугой.