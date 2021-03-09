Киев окончательно добивает народ Украины, отказываясь от российской вакцины

Киев, 9 марта. Политизация вопроса вакцинации на Украине вредит здоровью жителей страны. Такой точки зрения придерживается глава местного аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с компанией Adienne Pharma&Biotech о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат ранее получил одобрение Словакии, которая закупила два миллиона доз. По мнению Золотарева, украинское руководство должно стремиться к созданию оптимального выбора вакцин в стране.

«Или как Израиль, который закупил Pfizer и Moderna: Moderna ушла на вакцинирование военнослужащих и полицейских, а Pfizer — на гражданских. Но там не говорят, а делают — вакцинировано по сути 2/3 населения. А у нас на вопросе жизни и смерти людей делают политику», — сказал политолог.

Золотарев напомнил о позиции президента Украины Владимира Зеленского, которую тот озвучил американским журналистам во время интервью. Лидер страны тогда заявил о намерении рассмотреть все возможные варианты вакцинации, если вопрос будет касаться жизни граждан.

«Вот и надо было рассматривать все варианты, в том числе и «Спутник», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что Украину ждут третий локдаун. Киев не хочет доверять индийской вакцине Covishield.