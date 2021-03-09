Егор Кончаловский показал забавное видео с подросшим сыном

Москва, 9 марта. Режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский умилил подписчиков видеозаписью, на которой запечатлен его трехлетний сын Тимур.

Кончаловский в последнее время стал все чаще публиковать ролики с наследником, которого родила юрист Мария Леонова. Уже 2 апреля Тимуру исполнится четыре года.

На этот раз Кончаловский показал поклонникам забавное видео с подросшим сыном, который барахтается в бассейне с бело-синими шарами.

«Тимур тоже не теряет времени даром!..» — подписал режиссер ролик.

Фанаты тут же пошутили, что сын Кончаловского — символ энергии, в котором «течет» кровь Чингисхана. Одна из подписчиц отметила сходство мальчика с дочерью режиссера Марией от актрисы Любови Толкалиной.

Тем временем отец Кончаловского Андрей объявил о попадании его фильма «Дорогие товарищи!» в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). А вот его сын Петр от актрисы Юлии Высоцкой отказывается идти по стопам звездных родителей и строить карьеру в кино.