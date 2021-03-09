Зеленский растерялся из-за санкций США против миллиардера Коломойского

Киев, 9 марта. Введение Вашингтоном санкций против олигарха Игоря Коломойского обескуражило президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал политический обозреватель Сергей Руденко.

По словам Руденко, Зеленский оказался в растерянности и решил отмолчатся. «Беззубое» заявление Офиса президента Украины еще ни о чем не говорит. Вашингтон прекрасно осведомлен, кто такой Коломойский и чем он занимается. Также в Белом доме владеют обширной информацией о его прошлом. Нет ничего удивительного в том, что в США не допустят усиления позиций олигарха на Украине, особенно с учетом ситуации в Донбассе.

Введение санкций и запрет на въезд в США для Коломойского — это сигнал Вашингтона Зеленскому о том, что в Белом доме не потерпят влияния олигархов на украинскую политику.

Руденко полагает, что такие меры должны подтолкнуть Правительство Украины к решительным действиям, направленным на борьбу с олигархатом в целом. По его мнению, США своими санкциями прямо указали на главного виновника коррупции на Украине.

Сергей Руденко иронизирует над тем, что бороться коррупцией обещал Зеленский, а выполняет обещания президент США Джо Байден. Эксперт считает, что украинский лидер должен сделать выбор между двумя силами.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова Зеленского о том, как он собирается бороться с украинскими олигархами.