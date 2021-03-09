Британский сисадмин поставил шпионские программы для подглядывания за учениками

Лондон, 9 марта. Школьный системный администратор из Кента установил шпионские программы на компьютеры учеников, чтобы подглядывать за ними из дома. За это британец попал в тюрьму на три года.

Предприимчивый работник образовательного учреждения Эндрю К. собрал почти 7 тыс. видеозаписей, среди которых оказались пикантные материалы с участием его коллег и их семей. Мужчину обвинили в вуайеризме и отправили за решетку почти на три года, сообщает Daily Mail.

По информации компетентных источников, в объектив скрытой камеры 36-летнего IT-специалиста попали как минимум три эпизода, когда ни о чем не подозревавшие женщины переодевались дома. Как оказалось, шпионством Эндрю занимался в течение десяти лет.

Помимо этого коварный системный администратор установил скрытую камеру в школьном туалете, записав восемь сотрудниц-коллег и одного мужчину. Причиной для ареста злоумышленника стало обнаружение компрометирующих материалов в его доме, когда полиция нагрянула к технику с обысками. Следственные действия проводились в связи с загрузкой изображений, показывающих жестокое обращение с младенцами.

Анализ компьютерных устройств сисадмина показал более 6,7 тыс. видео, на которых были запечатлены 25 работников. Из них 12 преподавателей были сняты в своих домах, на трех роликах «красовались» голые англичанки.

Также следователи обнаружили 2,5 тыс. непристойных изображений, в которых прослеживалось жестокое обращение с детьми в возрасте от одного года до 14 лет. Предположительно, злоумышленник скачал их из Интернета. Решение в отношении извращеннца было вынесено в Мэйдстоунском Королевском суде.