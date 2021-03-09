Второй день заседания Палаты представителей в Сирте – что произошло в Ливии 9 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 марта 2021 года.

Заседание парламента

Состоялось второе заседание Палаты представителей в Сирте, на котором присутствовали корреспонденты ФАН.

Собрание парламентариев Ливии началось с выступления премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы.

Он заявил, что готов выслушать любую критику в свой адрес и призвал всех присутствующих в зале последовать его примеру ради всеобщего блага.

«Что касается встреч, все пожелания будут рассмотрены и отмечены. Готов обсудить любой вопрос и любое мнение в этой сессии. Это наша страна, это наш народ. То, что мы делаем, входит в число высоких целей, которых мы должны достичь независимо от разногласий», - сказал он.

Спикер временного Правительства национального единства Мухаммед Хамуда рассказал, что главами МВД и Минфина станут представители Феццана. Минторговли возглавит политик из Триполитании, а Министерство нефти и Центробанк — из Киренаики.

Главой Министерства иностранных дел государства впервые станет женщина.

Словесная перепалка между председателем парламента Агилой Салехом и депутатами из-за вопроса закрытия собрания или его переноса на следующий день вынудила председателя объявить полуторачасовой перерыв.

فيديو > مشادة بين عدد من النواب والرئيس على المنصة بشأن استكمال الجلسة اليوم أو تعليقها للغد تنتهي بخروجه من القاعة والاتفاق على استئنافها بعد ساعة ونصف . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/z3gEAOxpzo — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 9, 2021

Мероприятие закончилось громкими обсуждениями. Пресс-секретарь временного правительства Мухаммад Хамуда представил отредактированный состав кабинета министров. Должность главы оборонного ведомства страны временно займет премьер Абд аль-Хамид Дабиба. Позже его заменит кандидат, согласованный с Президентским советом.

Завтра, 10 марта, парламентарии планирую провести голосование по новому списку и вынести временному правительству вотум доверия.

Корреспонденты ФАН пообщались с членом парламента Асмахан Бельун, которая рассказала о списке министров.

«Мы как члены парламента имеем право выслушивать и знать план нового национального правительства. Мы также имеем право знать биографию министров, назначенных правительством национального единства. Мы уважаем демократическое разнообразие и мы уважаем все идеи, существующие в ливийском государстве, это настоящая справедливость. Но есть некоторые оговорки со стороны ряда депутатов. Согласно уставу, мы можем отказать министру, если 40 парламентариев выступят против предложенных кандидатур. Что касается подозрений в коррупции в отношении некоторых кандидатов, то это не входит в нашу компетенцию, и это передается Генеральному прокурору, и он будет действовать так, как сочтет нужным», - сказала она.

Происшествия

Ливийцы рассказали в соцсетях о взрывах и стрельбе в городе Аль-Аджилят, в районе Аль-Джадида. О подробностях происшествия не сообщается.

Очевидцы заметили беспилотный летательный аппарат над южными районами Триполи.

Военно-инженерное управление сил ПНС уничтожило путем подрыва неразорвавшиеся боеприпасы и мины в районе Аль-Хира в Триполи. Граждан заранее проинформировали об этом во избежание паники.

#تنويه | تنوه إدارة الهندسة العسكرية بأنها ستقوم بإعدام كمية من مخلفات الحرب والألغام التي تم جمعها من مناطق جنوب #طرابلس اليوم الثلاثاء بمنطقة #الهيرة، وعلى أهالي المنطقة وما جاورها أخذ العلم بذلك. pic.twitter.com/n714nJNLmr — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 9, 2021

Политика

Генеральный прокурор потребовал от экспертной группы ООН предоставить копию доклада о результатах расследования фактов коррупции на Форуме политического диалога, которое передано в Совбез международной организации.

#عاجل #مكتب النائب العام يطلب بشكل مستعجل عن طريق البعثة في نيويورك نسخة من تقرير فريق الخبراء النهائي حول التحقيق الذي اجراه وسلمه الى مجلس الأمن — Khalid (@benniran) March 8, 2021

Посланник Евросоюза в Ливии Рамон Плико встретился с министром иностранных дел триполитанского правительства Мухаммадом Сиялой, чтобы обсудить основные аспекты европейского проекта примирения, который, при поддержке ООН, может стать основой для дорожной карты и базируется на соблюдении баланса между развитием и безопасностью.

مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى #ليبيا رامون بليكوا يستعرض خلال لقائه وزير الخارجية محمد السيالة، الخطوط العريضة لمشروع أوروبي للمصالحة يمكن أن يكون أساسا لخارطة طريق بمساعدة الأمم المتحدة، ويرتكز على الربط بين التنمية والأمن، ومنع نشوب النزاعات لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل. #فواصل pic.twitter.com/BoiYCh3Z2z — فواصل (@fawaselmedia) March 9, 2021

Вооруженные силы Турции в рамках соглашения о сотрудничестве продолжают обучать военнослужащих сил триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) в учебном центре военно-морской подготовки в городе Хомс.

#صور| القوات التركية تواصل تدريب عناصر من قوات الوفاق بمركز التدريب البحري بـ #الخمس في إطار اتفاقية التدريب والتعاون المشترك بينهما.#ليبيا #الساعة24 pic.twitter.com/Vujkx33R6w — الساعة 24 (@alsaaa24) March 8, 2021

Общество

Министр транспорта Туниса Муаз Шакшук объявил о возобновлении полетов в Ливию в апреле. Он отметил, что этот рынок составляет от двадцати до тридцати процентов доходов страны.

تونس تعلن استئناف الرحلات مع #ليبيا في أبريل

https://t.co/l2sQXPwZs2 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 9, 2021

Пользователь Twitter сообщает, что первый за 5 лет рейс из аэропорта Бенина прибыл в Мисурату.