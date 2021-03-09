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Второй день заседания Палаты представителей в Сирте – что произошло в Ливии 9 марта

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Второй день заседания Палаты представителей в Сирте – что произошло в Ливии 9 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 марта 2021 года.

Заседание парламента

Состоялось второе заседание Палаты представителей в Сирте, на котором присутствовали корреспонденты ФАН.

Собрание парламентариев Ливии началось с выступления премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы.

Он заявил, что готов выслушать любую критику в свой адрес и призвал всех присутствующих в зале последовать его примеру ради всеобщего блага.

«Что касается встреч, все пожелания будут рассмотрены и отмечены. Готов обсудить любой вопрос и любое мнение в этой сессии. Это наша страна, это наш народ. То, что мы делаем, входит в число высоких целей, которых мы должны достичь независимо от разногласий», - сказал он.

Спикер временного Правительства национального единства Мухаммед Хамуда рассказал, что главами МВД и Минфина станут представители Феццана. Минторговли возглавит политик из Триполитании, а Министерство нефти и Центробанк — из Киренаики.

Главой Министерства иностранных дел государства впервые станет женщина.

Словесная перепалка между председателем парламента Агилой Салехом и депутатами из-за вопроса закрытия собрания или его переноса на следующий день вынудила председателя объявить полуторачасовой перерыв.

Мероприятие закончилось громкими обсуждениями. Пресс-секретарь временного правительства Мухаммад Хамуда представил отредактированный состав кабинета министров. Должность главы оборонного ведомства страны временно займет премьер Абд аль-Хамид Дабиба. Позже его заменит кандидат, согласованный с Президентским советом.

Завтра, 10 марта, парламентарии планирую провести голосование по новому списку и вынести временному правительству вотум доверия.

Корреспонденты ФАН пообщались с членом парламента Асмахан Бельун, которая рассказала о списке министров.

«Мы как члены парламента имеем право выслушивать и знать план нового национального правительства. Мы также имеем право знать биографию министров, назначенных правительством национального единства.

Мы уважаем демократическое разнообразие и мы уважаем все идеи, существующие в ливийском государстве, это настоящая справедливость. Но есть некоторые оговорки со стороны ряда депутатов. Согласно уставу, мы можем отказать министру, если 40 парламентариев выступят против предложенных кандидатур.

Что касается подозрений в коррупции в отношении некоторых кандидатов, то это не входит в нашу компетенцию, и это передается Генеральному прокурору, и он будет действовать так, как сочтет нужным», - сказала она.

Происшествия

Ливийцы рассказали в соцсетях о взрывах и стрельбе в городе Аль-Аджилят, в районе Аль-Джадида. О подробностях происшествия не сообщается.

 

Очевидцы заметили беспилотный летательный аппарат над южными районами Триполи.

Военно-инженерное управление сил ПНС уничтожило путем подрыва неразорвавшиеся боеприпасы и мины в районе Аль-Хира в Триполи. Граждан заранее проинформировали об этом во избежание паники.

Политика

Генеральный прокурор потребовал от экспертной группы ООН предоставить копию доклада о результатах расследования фактов коррупции на Форуме политического диалога, которое передано в Совбез международной организации.

Посланник Евросоюза в Ливии Рамон Плико встретился с министром иностранных дел триполитанского правительства Мухаммадом Сиялой, чтобы обсудить основные аспекты европейского проекта примирения, который, при поддержке ООН, может стать основой для дорожной карты и базируется на соблюдении баланса между развитием и безопасностью.

Вооруженные силы Турции в рамках соглашения о сотрудничестве продолжают обучать военнослужащих сил триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) в учебном центре военно-морской подготовки в городе Хомс.

Общество

Министр транспорта Туниса Муаз Шакшук объявил о возобновлении полетов в Ливию в апреле. Он отметил, что этот рынок составляет от двадцати до тридцати процентов доходов страны.

Пользователь Twitter сообщает, что первый за 5 лет рейс из аэропорта Бенина прибыл в Мисурату.

 

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