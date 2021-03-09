Удлиненная модель Skoda Octavia Pro будет представлена на рынке КНР

Прага, 9 марта. Чешская компания Skoda представила автомобиль Octavia Pro с удлиненной колесной базой. Новинка, получившая бамперы в стиле RS, будет доступна исключительно для жителей КНР.

Skoda Octavia Pro стала на 64 миллиметра длиннее базовой версии машины. Общая длина модели составила 4735 миллиметров. Инженеры оборудовали транспортное средство новыми передним и задним бамперами, выполненными в стиле «заряженной» модификации RS, и 18-дюймовыми колесами.

Автомобиль оснащен турбомотором TSI объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает семиступенчатый «робот» DSG. Skoda Octavia Pro с увеличенной колесной базой будет доступна только на китайском авторынке. Стоимость машины пока неизвестна.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что корпорация Hyundai представила для рынка Евросоюза кроссовер-внедорожник Bayon. Автомобиль назвали в честь города Байонна в стране Басков.