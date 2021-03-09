Номера подозреваемых и осужденных будут отключены по новому закону

Москва, 9 марта. Сотовые номера, которые используются подозреваемыми и преступниками в колониях и изоляторах, будут отключены от обслуживания. Закон подписал российский президент Владимир Путин.

Отключение номеров будет возможно только после того, как решение примут руководитель ФСИН, заместитель либо глава регионального управления.

Данное ужесточение связано с фиксацией массы попыток нарушения действующей нормы о запрете преступникам пользоваться средством связи на территории исправительного учреждения. В 2018 году сотрудники ФСИН выявили 56 тысяч таких эпизодов. Силовики задержали более пяти тысяч человек, которые пытались пронести телефоны для нужд заключенных.

Кроме того, уголовники в колонии с помощью средств связи совершают аферы, запугивают свидетелей и руководят деятельностью членов банд, которые находятся на свободе.