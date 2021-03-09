Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 9 марта. Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью, которое дали британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри.

Согласно официальному заявлению, королевская семья опечалена тем, насколько непросто пришлось герцогу и герцогине Сассекским в последнее время. Во дворце подчеркнули, что слова супругов о расизме вызывают беспокойство и будут изучены самым серьезным образом.

«Гарри, Меган и [их сын] Арчи всегда будут любимыми членами нашей семьи», — говорится в распространенном письме.

Принц Гарри и его супруга дали полное откровений интервью, в котором подняли несколько важных вопросов. В частности, они заявили, что покинули Британию из-за расизма со стороны СМИ, которые создают «токсичную среду» контроля и страха.