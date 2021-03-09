Обломок породил новую версию о крушении малайзийского лайнера MH370

Куала-Лумпур, 9 марта. Эксперты после изучения найденной в Северной Африке части авиакрыла выдвинули еще одну гипотезу о крушении самолета MH370.

Летом 2020 году был обнаружен фрагмент, который, как утверждали специалисты, мог принадлежать исчезнувшему воздушному судну. Они предполагают, что лайнер на огромной скорости мог задеть поверхность Индийского океана, что привело к потере контроля над управлением. Предполагается, что обломки самолета могут покоиться на дне в двух тысячах километрах от австралийского мыса Луин с юго-западной стороны континента.

Лайнер в марте 2014 года вылетел из малайзийской столицы в Пекин. На борту находились более 200 человек. Самолет исчез с радаров и даже спустя семь лет никто точно не может сказать, где он упал и почему.

В качестве основных версий ранее высказалось предположение об угоне лайнера таинственным пассажиром с целью уничтожения. Согласно второй гипотезе, катастрофу намеренно мог спровоцировать пилот. У него якобы были проблемы на личном фронте. Кроме того, летчик ранее на тренажере отрабатывал на симуляторе похожий полет со смертельным финалом.

В Индонезии обнаружены фрагменты разбившегося лайнера. Судно исчезло с радаров спустя несколько минут после взлета, сообщал ФАН.